Standard Chartered, ABD’de ağustos ayında açıklanan zayıf istihdam verileri sonrası Fed’in eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını düşünüyor.

Dev bankadan Fed için sürpriz faiz tahmini

Standard Chartered, ABD'de ağustos ayında açıklanan zayıf istihdam verileri sonrası Fed'in eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngördü.

Banka, yayımladığı değerlendirmede işgücü piyasasındaki hızlı yumuşamanın bu tahminin temel gerekçesi olduğunu belirtti. Ağustos ayında istihdam artışı beklentilerin oldukça altında kalırken, işsizlik oranı da yüzde 4,3'e çıkarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

25 baz puandan 50 baz puana güncelledi

Standard Chartered daha önce eylül toplantısında 25 baz puanlık indirim beklerken, son veriler ışığında tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, işgücü piyasasının hızla zayıflamasının Fed'i daha agresif adım atmaya zorlayabileceğini vurguladı.

“Telafi indirimi” ifadesi öne çıktı

Notta, “Ağustos ayı işgücü piyasası verileri, geçen yıl bu dönemde olduğu gibi, eylül ayındaki FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir 'telafi indirimi' için kapıyı aralıyor” değerlendirmesi yer aldı.

