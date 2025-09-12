Dev satın alma söylentileri, 2 şirketin hisselerini uçuşa geçirdi

Eğlence sektörünün iki devi, Skydance Media'nın yeni bir satın alma teklifi hazırladığına dair çıkan haberlerle gündeme oturdu. Söylentilere göre, Skydance kısa süre önce tamamladığı Paramount Global satın almasının ardından şimdi de Warner Bros. Discovery'yi bünyesine katmayı hedefliyor.

Sinema dünyasında yankı uyandıran haberlere göre, yapım şirketi Skydance Media, kısa süre önce Paramount Global'i satın almasının ardından şimdi de Warner Bros. Discovery için bir teklif hazırlıyor. The Wall Street Journal'ın iddialarına göre bu olası satın alma, eğlence sektörünün iki devini tek çatı altında birleştirebilir.

Hisseler Tırmanışta

Satın alma söylentilerinin ardından piyasalar hızla tepki verdi. Perşembe günü, Warner Bros. Discovery hisseleri %29, Paramount Global hisseleri ise %16 oranında yükselerek günü kapattı. Bu durum, yatırımcıların bu birleşme potansiyeline olan inancını açıkça gösteriyor.

Geniş Arşiv Tek Çatıda

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, sektörün en zengin arşivlerinden bazıları bir araya gelecek. Bu birleşme sayesinde aynı şirket çatısı altında şu markalar bulunabilir:

Paramount'un Arşivi: Star Trek, Transformers, Görevimiz Tehlike, Sponge Bob Karepantolon gibi popüler seriler.

Warner Bros. Discovery'nin Arşivi: DC Comics süper kahramanları, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter ve Game of Thrones.

Animasyon Klasikleri: Scooby-Doo, Looney Tunes ve Tom ve Jerry.

Haber Kanalları: CNN ve CBS News gibi önemli haber ağları.

Bu birleşme, sinema salonlarından televizyon ekranlarına, popüler kültürden haberciliğe kadar eğlence sektörünün neredeyse her alanında devasa bir güç yaratacak. Warner Bros., geçen yıl dünya genelinde en çok gişe hasılatı elde eden ikinci stüdyo olurken, Paramount beşinci sırada yer almıştı. Bu iki gücün birleşmesi, eğlence dünyasındaki dengeleri kökten değiştirebilir.