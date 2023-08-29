Dijital proje yağmuru: Odakta yapay zeka var

Dijital projelerin odağındaysa yapay zeka, veri analizi ve mobil uygulamalar var.

Capital 2023 Temmuz sayısından

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim, hayatın her alanında büyük bir dijital dönüşümü tetikliyor. Şirketlerin teknoloji yatırımlarında son 3 yılda ciddi bir artış var.

Örneğin Otokoç, 2022 yılında dijital dönüşüm yatırımlarını yüzde 45 artırmış durumda. Önümüzdeki birkaç yılda da bu yatırımların 2-3 kat artması bekleniyor.

Garanti BBVA ise bu yıl dijitale dokunan 500’den fazla projeyi devreye alacak. Ford Otosan, 2022 yılında 320 proje hayata geçirirken 2023’ün ilk yarısında 190 yeni proje üzerine çalışıyor. CarrefourSA, 2023 yılında 100’ün üzerinde dijital proje tamamlamayı hedefliyor.

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