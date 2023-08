Proje yağmuru

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Örneğin Garanti BBVA, bu yıl dijitale dokunan 500’den fazla projeyi devreye alacak. Ford Otosan, 2022 yılında 320 proje hayata geçirirken 2023’ün ilk yarısında 190 yeni proje üzerine çalışıyor. CarrefourSA, 2023 yılında 100’ün üzerinde dijital proje tamamlamayı hedefliyor. Dijital projelerin odağındaysa ağırlıklı veri analizi, yapay zeka ve mobil uygulamalar var.

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim, hayatın her alanında büyük bir dijital dönüşümü tetikliyor. Şirketlerin teknoloji yatırımlarında son 3 yılda ciddi bir artış var. Örneğin Otokoç, 2022 yılında dijital dönüşüm yatırımlarını yüzde 45 artırmış durumda. Önümüzdeki birkaç yılda da bu yatırımların 2-3 kat artması bekleniyor. Şirket yetkilileri, geçen yıl tamamlanan dijital dönüşüm projelerinin 2022 yılı kümüle finansal etkisinin 18 milyon TL düzeyinde gerçekleştiğini söylüyor. Şirkette bu yıl üzerinde çalışılan projelerin 30 milyon TL’nin üzerinde kümüle finansal etki sağlaması bekleniyor. Dominos son üç yılda dijital kanallara yaptığı yatırımı 3 kat, geçtiğimiz yılki dijital bütçesini 2 kat artırdı. Bu sayede dijital satış performanslarını yükselttiklerini ve dijital kanallardaki satış hacmini artırdıklarını belirten DP Eurasia Pazarlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Pınar Lafçı Togay, “Aylık mobil aktif kullanıcı sayımızda yüzde 76, dönüşüm oranımızda yaklaşık yüzde 5 büyümeye ulaştık. Bu yıl 40’a yakın dijital proje hayata geçireceğiz” diyor. Migros Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı da bugüne kadar Ar-Ge bünyesinde 156 projeyi hayata geçirdiklerini, şu an üzerinde çalıştıkları 38 proje daha olduğunu açıklıyor. Son 3 yılda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Borusan Cat Yapay Zeka ve Robotik Çözümler Lideri Nermin Yalçı ise bu süreçte attıkları kritik adımlarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Dijitalleşme çalışmaları sonucunda mevcut dijital olgunluğumuz 5 üzerinden 4 seviyesinde, bunu artırmayı hedefliyoruz. 2022 yılında 63 proje canlıya aldık.”

KAÇ PROJE ÇIKARACAK?

Şirketler dijitalleşme yolculuğunda canlıya aldıkları projelerin sayısını geçmiş yıllara göre daha hızlı artırıyor. 2022 faaliyet raporuna göre 2019 yılında 15 dijital proje geliştiren Doğuş Otomotiv, 2020 yılında 31 dijital proje, 2021 yılında da 64 projeyi canlıya aldı. 2022 sonu itibarıyla toplam 73 dijital proje tamamlayan şirkette 39 projenin yazılım geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu yıl Borusan Cat 76, Pegasus 75, Yıldız Holding 70 proje çıkaracak. Ford Otosan Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Hayriye Karadeniz, 2022’de canlıya geçen proje sayısının 320 olduğunu, 2023’nin ilk yarısında 190 yeni proje üzerinde çalışacaklarını söylüyor. Geçen yıl küçüklü büyüklü dijitale dokunan 500’den fazla projeyi devreye aldıklarını ifade eden Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu, 2023’te de bu civarda projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söylüyor. Geçen yıl 77 projede yeni makine öğrenmesi ve derin öğrenme modelini sistemlerine entegre ettiklerini belirten Bektaşoğlu, “Bu uygulamayla 2022 yılında kullanıma alınan 30 projeyle çok kısa sürede değer yarattık” diyor. 2022 ve 2023 yılı ilk 5 ayında farklı ölçeklerde yaklaşık 75 projeyi tamamlayarak devreye aldıklarını belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, şöyle devam ediyor: “Üzerinde çalıştığımız yaklaşık 130 projenin büyük bir kısmını bu yılın sonuna kadar canlıya almayı hedefliyoruz. Geriye kalanları da 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Üzerinde çalıştığımız tüm işler, gelecek yıllar için daha da ileriye taşıyacağımız dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası.”

ODAK KONULAR

Dijital projeler geliştirirken en önemli başlıklardan biri, satışı artırmak. Tüketicilerin yüzde 80’inin elektronik ürün aramasını mobil cihazlar üzerinden yaptığını ve yüzde 69’unun mobil cihazlar üzerinden satın alma gerçekleştirdiğini belirten MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal Pazarlama Direktörü Tolga Unvan, yatırımlarında ağırlıklı mobil uygulamaya odaklandıklarını ifade ediyor. Üzerinde çalıştıkları dijital projelerin özellikle e-ticaret, yapay zeka, büyük veri, endüstri 4.0, bulut bilişim, RPA ve low-code&no-code platformları gibi alanları kapsadığını söyleyen Yıldız Holding Bilgi Teknolojileri Başkanı ve Yıldız Tech CEO’su Gül Erol, şöyle devam ediyor: “Holding ve şirketlerimizin büyük miktarda veriye sahip olması nedeniyle veri analitiği ve iş zekası projeleri büyük önem taşıyor. Müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak için e-ticaret altyapılarımızda çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca dijital iş süreçleri ve otomasyona odaklanarak birbirini tekrarlayan süreç ve görevlerin otomatikleştirilmesi, veri entegrasyonunun geliştirilmesi ve iş akışlarının optimize edilmesini konu alıyoruz. Bir yandan da mevcut uygulamalar dışında farklı teknolojilerle işimizi nasıl geliştirebiliriz konusunda analizler yapıyoruz. Örneğin metaverse’ü yeni mezun işe alım programında kullanırken hem teknolojiyi deneyimlemiş oluyor hem mevcut işimize farklı bir bakış açısı getiriyoruz.”

KATEDİLEN YOL

Peki tüm bu yatımlar ve geliştirilen projeler şirketleri dijitalleşme konusunda nereye taşıyacak? Dijitalleşme yolculuğunda iyi bir ivme yakaladıklarını söyleyen LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, yeni projelerle birlikte hem kurumsal veriyi hem büyük veriyi en iyi şekilde kullanarak karar destek sistemlerini olgunlaştıracaklarını ifade ediyor. PepsiCo Türkiye IT Direktörü Serkan Yılmaz, “Müşterilerimize, tüketicilerimize ve paydaşlarımıza katkı sağlamak hedefiyle dijitalleşme yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz. Teknolojinin gelişimini takiben, özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi çözümlerinin getirdiği avantajları işimize entegre edeceğiz ve hayatı kolaylaştıracağız. Dijitalleşme yolculuğunu bir projeler bütünü olarak ele almak yerine, DNA’mıza entegre etmeyi ve buradan gelecek faydaları müşteri, tüketici ve paydaşlarımızla birlikte yaşamayı hedefliyoruz” diyor. Pegasus Hava Yolları Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Ahmet Bağdat ise şunları söylüyor: “2022 yılında teknolojide hedefimizi bir üst lige taşıyabilmek amacıyla N+1 inisiyatifine başladık. 17 odak alanda katma değerli yeni yetenekler sunmaya başladık. Her projenin başında, bize sağlayacağı faydaya bakarak yatırım kararı alıyoruz. Havayolu şirketi olarak operasyonumuza ve misafire dokunan hemen hemen her alanda dijitalleşme sağladık ve yeni projeler de bu yolda yenilikleri beraberinde getirecek. Dijitalleşme yolunda çok önemli bir yol aldık. N+1 inisiyatifi de ciddi bir kaldıraç etkisi yarattı. Pek çok alanda öncü hava yolları arasındayız.”

HEDEFTE NE VAR?

Dijitalleşmeyi “bitmeyen bir maraton” olarak tanımlayan şirketlerin önümüzdeki dönemde de çalışmaları devam edecek. Örneğin Ford Otosan Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Hayriye Karadeniz, orta vadede dijital projeler aracılığıyla sürdürülebilir ve otonom ulaşım çözümlerine yönelik talebi karşılamak için elektrikli, bağlı ve otonom araç tekliflerini genişletmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Yıldız Holding Bilgi Teknolojileri Başkanı ve Yıldız Tech CEO’su Gül Erol, “Veri analitiğinde hedefimiz; finanstan satışa, pazarlamadan üretime, iş süreçlerinin içindeki tüm karar destek noktalarında yapay zeka çözümlerini kullanabilmek. B2C ve B2B perakende iş alanımızda, çevrim içi ve çevrim dışı tüm satış kanallarımızda müşterilerimize bütünsel bir deneyim oluşturmak odak noktamız. E-ticaret alanında büyümek ve buna özel çözümler ve deneyimler tasarlamak istiyoruz” diyor. Müşteri süreçlerinde yüzde 90’ın üzerinde, tüketici deneyiminde yüzde 95’in üzerinde dijitalleşme oranı yakaladıklarını belirten Sodexo Avantaj İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, şöyle devam ediyor: “Önümüzdeki dönemde tek kanaldan bütünleşik deneyimler sunmamızı sağlayacak mobil uygulamalara, ödeme zenginliği sağlayacak çözümlere, üyelerimizin dijitalleşmelerinden, işlerini büyütmelerini sağlamaya kadar geniş bir yelpazedeki çözümlere yatırım yapmayı, bu anlamda da iş birliklerimizi artırmayı hedefliyoruz.”



SAĞLIK EKOSİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİYORUZ

METİN HULLU / PFIZER TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI



3 KRİTİK BAŞLIK Süreçlerimizin farklı noktalarında yenilikleri ve teknolojiyi uzun yıllardır kullansak da bütünsel bir yaklaşımla dijital dönüşüm odağımız son 10 yıla dayanıyor. Sağlıklı bir dönüşümün üç bacağı var: Bunları, organizasyonun hazır olması, ihtiyaca yönelik içerik ve teknik altyapı diye özetleyebiliriz. Dönüşümün boyutu ne olursa olsun, bu üç bacağın uyumlu şekilde ilerlemesi çok kritik. Bu yıl, toplamda 35 dijital proje üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan 25’ini tamamladık, 10’u halen devam ediyor. Tamamladığımız projelerimizin hem ülke içerisinde farklı birimlerimize hem farklı ülkelere yayılması üzerinde çalışıyoruz.



EN ÖNEMLİ AMAÇ Çığır açan yenilikler hedefiyle hayata geçirdiğimiz her çalışmada, hastayı ve dijitali odağımıza alıyoruz. 2027 yılına dek yılda 1 milyar hayatı değiştirmeyi amaçlıyoruz ve bunu dijital çözümlerle en hızlı ve kapsamlı şekilde yapmayı hedefliyoruz. Tüm dijital projelerde temel amaçlarımız arasında ilaç geliştirme, tanı, tedarik gibi global konuların yanı sıra hasta ve hasta yakınının yaşamını kolaylaştırmak, hastaları bilinçlendirmek, sağlık profesyonellerinin meslek yaşamlarına dijital dünyada katkı sağlamak ve tabii ki sağlık ekosistemini iyileştirmek için yaptığımız iş ortaklıkları bulunuyor.











5 YILDA 10 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTIK

ELVAN ÜNLÜTÜRK / SUN TEKSTİL YÖNETİM KURULU BAŞKANI



2023 PLANI Son 5 yılda dijitalleşme projelerine 10 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Bir üretim şirketi olmamızdan dolayı insan odaklı çalışsak da dijitalleşmeyi sadece otomasyon için değil, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve performansın artırılması yönünde de süreçlerimize dahil ediyoruz. 2022 yılında Sun Tekstil olarak 10 proje canlıya geçirdik. Bu yıl 15 dijital proje üzerinde çalışıyoruz. Ekoten’de ise 2022 yılında 6 proje hayata geçirdik, bu yıl 5 dijital proje üzerinde çalışıyoruz.



VERİM SAĞLADI Tasarım sürecimizde üç boyutlu tasarım yazılımları kullanarak fiziksel numune üretimini 2022 yılında yüzde 38 azalttık. Ayrıca 360 derece fotoğraf çekim kabini, kumaş yüzeyini yüksek çözünürlükte dijital ortama taşıyabilen tarayıcı ve kumaşın mekanik özelliklerini dijital ortama taşıyabilen donanımımız sayesinde dijital kütüphanelerimizi oluşturduk. Tüm bu unsurların birleşimiyle müşterilerimize dijital koleksiyon sunumları gerçekleştirebiliyoruz. Tüm depolarımızda EWM uygulamaları kullanarak akıllı depo uygulamaları için altyapılar oluşturuyoruz.











100 PROJE TAMAMLAYACAĞIZ

KUTAY KARTALLIOĞLU / CARREFOURSA CEO’SU



YATIRIMIN YÖNÜ Uzun yıllardır önemli yatırım yaptığımız dijitalleşme alanında hem müşteri deneyimi hem tüm iş süreçlerimizi daha ileriye taşıyacak projelere imza atmaya devam ediyoruz. 2023 yılında da çalışmaları devam eden ve tamamlamayı hedeflediğimiz 100’ün üzerinde projemiz bulunuyor. Odağımızdaki projeler tamamlandığında müşteri deneyimi noktasında özelleştirilmiş deneyimleri sunmaya devam ederken hem mobil hem web kanallarımızdan gelen müşterilerimizi analiz etmeyi, günlük detaylı ölçümlemelerle alışveriş deneyimlerini iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Mağaza içerisinde ve iş süreçlerimizde hayata geçirdiğimiz projelerle de daha verimli ve doğa dostu bir çalışma sistemi kurmaya devam edeceğiz.



LİDERLİK HEDEFİ Gelişen teknolojiler ve yeni dünya düzeninde CarrefourSA’yı teknoloji alanında sektörün lideri haline getirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda farklı teslimat seçenekleriyle önceliği çevrenin korunmasına vererek sürdürülebilirlik, B2B, omnichannel ve dijital mağazalar alanında yeni altyapı yazılımlarımızla geleceğe hazırlanıyoruz. Bu alanlarda devam eden ve yayına almaya hazırlandığımız çok sayıda projemizi yakın zamanda müşterilerimizin kullanımına sunarak perakende sektörüne yeni bir soluk getirmeye devam edeceğiz.