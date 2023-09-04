Dış ticaret açığı Ağustos ayında 8,88 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 yükselerek 21 milyar 619 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolara geriledi.

Böylece dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 düşerek 8 milyar 875 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.1 artarak 82 milyar 414 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 3,2 azalarak 52 milyar 114 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 21,2 azalışla 8 milyar 875 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, ağustosta yıllık bazda 5,5 puan azalışla yüzde 70,9, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,1 puan düşüşle yüzde 79,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise sabit kalarak yüzde 91,3 olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,4 azalışla 164 milyar 907 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 3,5 artışla 247 milyar 321 milyon dolar olarak belirlendi. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,9 artışla 412 milyar 228 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 12,1 artarak 82 milyar 414 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 66,7 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 3,3 azalış ve 11 milyar 162 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 2,5 artış ve 7 milyar 533 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 25,7 artış ve 2 milyar 647 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,7 (20 milyar 470 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,4 (726 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (307 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 783 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 322 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 91 milyon dolarla Irak geldi. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,3 olarak kaydedildi. Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 520 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 814 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 463 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 15,6 azalış ve 21 milyar 824 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 19,9 artış ve 4 milyar 520 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 44,1 yükseliş ve 4 milyar 134 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 84 ile imalat sanayisi (25 milyar 609 milyon dolar), yüzde 10,7 ile madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 262 milyon dolar), yüzde 2,8 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (864 milyon dolar) olarak belirlendi.

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 828 milyon dolarla Çin, 3 milyar 420 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 556 milyon dolarla Almanya oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,8 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 539 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 921 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 720 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.