Doğan Holding, Çelik Halat’taki hisselerini satma kararı aldı

Doğan Holding, değer odaklı, öncü ve sürdürülebilir bir yatırım holding perspektifiyle yürüttüğü sadeleşme, dijitalleşme ve odaklanma gibi projelerle portföy yapısını dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Çelik Halat için verilen teklifi olumlu olarak değerlendirdi. Doğan Holding, 12.10.2022 tarihi itibarıyla Çelik Halat ve Tel San. A.Ş. firmasının bünyesinde bulunan %69,83 hissesinin; %75’ine karşılık gelen kısmını Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve %25’ine karşılık gelen kısmını ise Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına devretme kararı aldı. Çelik Halat hisselerinin %30,17’si Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Doğan Holding’e ait söz konusu payların devir işlemleri ise Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

Türkiye ekonomisine katkısı devam edecek

1997 yılında Doğan Grubu’na katılan Türkiye’nin lider çelik halat ve tel üreticisi Çelik Halat, 2022’de 60.’ncı yılını kutladı. Sektörünün ilk halat Ar-Ge merkezi olan Çelik Halat, Ar-Ge yatırımıyla ürettiği katma değerli ürünleri 50’den fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek. Faaliyete geçtiğinde yılda 4500 ton kapasite ile çelik halat, galvanizli tel ve yaylık tel ile üretime başlayan Çelik Halat, daha sonra gelişen pazar şartlarına uyum sağlayarak, tüm ürün gruplarına yaptığı yatırımlar yanında ürün yelpazesine öngermeli beton demetini de ekleyerek, toplam yıllık üretim kapasitesini 70.000 tona yükseltti. Üretilen çelik halat, galvanizli tel, endüstriyel yaylık tel, patentli tel ve beton demeti, otomotivden beyaz eşyaya, madencilikten ormancılığa, tarımdan inşaata pek çok sektör ve alanda kullanılıyor.

Doğan Holding Hakkında:

63 yıldır Türkiye ekonomisine değer katan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., iş dünyasına Onursal Başkan Aydın Doğan’ın 1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne kaydolması ve 1961’de otomotiv alanında ilk şirketini kurması ile girmiştir. Bugün Doğan Grubu Şirketleri faaliyette bulundukları elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, sanayi & ticaret, otomotiv ticaret & pazarlama, finansman & yatırım, internet & eğlence ve gayrimenkul alanlarında yenilikçi vizyonları ile öncü rol üstlenmektedir. Doğan Grubu’nun, bünyesinde yer alan tüm şirketleriyle birlikte uyguladığı kurumsal ve etik değerler, iş dünyasındaki diğer kurumlara da örnek teşkil etmektedir. Üretim faaliyetleri ve ticari faaliyetlerinde küresel başarıyı hedefleyen Doğan Grubu, yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, uluslararası gruplarla kurduğu stratejik iş birlikleri sayesinde faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütüyor. http://www.doganholding.com.tr



