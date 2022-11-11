Doğan Holding’in yeni yatırım planları

2021 yılını yüzde 60 büyümeyle kapatan Doğan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Capital’e verdiği özel röportajda en çok merak edilen soruları yanıtladı...

Doğan Grubu, 2021 yılını yüzde 60 büyümeyle kapattı. Yeni sektörlere giren grup, hem organik hem inorganik büyüyor. Yatırım bankacılığı, dijital sigorta gibi yeni işlere giren, Karel, Maksipak ve Profil Sanayi gibi şirketleri satın alan grup, 2022’de de iddialı büyümesini sürdürüyor.

Capital Ekim 2022 sayısından

Yatırım istek ve heyecanlarının sürdüğünü söyleyen Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, “Makro trendlerle uyumlu, ihracat potansiyeli olan yatırım fırsatlarına bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğan Grubu’ndaki değişim ve dönüşümün liderliğini yapan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, “Doğan Yatırım Modeli” adını verdikleri bu yeni iş yapış paradigmasıyla birlikte başarılı birleşme ve satın alma operasyonları gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Medyaya dönüp dönmeyecekleri konusu çok merak edilen ve bu konuya da net bir cevap veren Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ile yapılan röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ