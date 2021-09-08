Doğtaş, Afrika'da mobilya fabrikası kuracak

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bir diğer büyük planlarının ise yıl bitmeden 2 fiziksel mağaza ve e-ticaret yoluyla Amerika pazarına girmek olduğunu söylüyor.

Aslı Sözbilir

asozbilir@doganburda.com

Capital Ağustos 2021 sayısından

Mobilya sektörünün önde gelen şirketlerinden Doğanlar Holding, önümüzdeki dönemde ilk sırada mobilya olmak üzere inşaat ve enerjide büyümeyi hedefliyor. İnşaatta Afrika’da kamu projelerine odaklanan grubun enerjideki hedefi ise “sıfır atık projeleri”. “Sadece temiz enerjide büyüyeceğiz” diyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı DAVUT DOĞAN, 5 yıl içinde enerjinin grup içindeki payının “çeşitlemelerle” artacağını söylüyor. 2021 sonu ciro hedeflerinin 3 milyar TL olduğunu anlatan Doğan, “Yüzde 100 büyüme hedefliyoruz” diyor.

Doğanlar Holding, mobilya ile 1972 yılında çıktığı yola perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde devam ediyor. Enerjide Biotrend, inşaatta Doğyap, perakendede Troypark AVM ve mobilya mağazaları ve mobilya sektöründe ise Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak ve RuumStore markalarıyla Türkiye’de ve yurt dışında yatırımlarını sürdürüyor. 2020 sonu cirosu 1,6 milyar TL civarında olan grubun cirosunun 1 milyar TL’si ana işi olan mobilyadan... Mobilya grubu pandeminin de etkisiyle yüzde 65 büyüme elde etmiş durumda. Avrupa’dan Balkanlara her bölgede mobilya satan holding, şimdi Senegal’de bir fabrika kurarak Afika’da BİGA markasıyla yaygınlaşmayı planlıyor. Bir diğer büyük plan ise yıl bitmeden 2 fiziksel mağaza ve e-ticaret yoluyla Amerika pazarına giriş… İnşaatta pandemi nedeniyle iki yıldır yeni proje yapamayan holding bu alanda yine Afrika bölgesinde 5 ülkeye verdiği lojistik merkezi teklifleri ve yurt içi kentsel dönüşüm projeleriyle atağa kalkmayı planlıyor. Enerjide ise odağını “temiz enerjide büyüme”ye çevirmiş durumda. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 2021 sonunda enerjide yaklaşık 2,5 kat büyüme hedeflediklerini söylüyor. Şirketin seracılık ve gübre tesislerinde büyüme planları olduğunu belirtiyor. Enerjinin grup içindeki payının 5 yıl içinde büyüyeceğine de dikkat çeken Doğan, holding olarak bu yıl yüzde 100 büyüme hedeflediklerini anlatıyor ve ekliyor: “Planımız 2023’te holdingi halka açmak. Çalışmalara başladık.” Davut Doğan’la holdingin yeni dönem planlarını ve gelecek hedeflerini konuştuk:

Holding olarak 2020’yi nasıl kapattınız?

2020, bizim için verimli bir yıl oldu. Mobilyada yüzde 65’lik büyüme elde ettik. Enerji şirketimizde de büyüme yüzde 100’ün üzerinde çünkü yeni tesisler devreye girdi. Geçen yılki ciromuz holding olarak 1,6 milyar TL civarındaydı. Bunun 1 milyar TL’sini Doğtaş Kelebek mobilya grubumuz yaptı. 600 milyon TL’si de holdingin içindeki enerji işlerinden geldi. İnşaat tarafı ise pandemiden dolayı 2020’de verimsiz geçti. 2021’de grup olarak ciro hedefimiz toplam 3 milyar TL. Bunun yaklaşık 1,6-1,7 milyar TL’si yine mobilya grubundan gelecek. Geri kalan kısmı da enerji başta olmak üzere inşaat ve perakendeden... Yüzde 100 büyüme hedefliyoruz.

Pandemi işlerinizi nasıl etkiledi?

Pandemide mobilya sektöründe çok ciddi büyüme oldu. Bizim tarafta yüzde 65’lik bir büyümeden söz ettim. Bunun en önemli nedeni insanların evde çok fazla zaman geçirmeleri ve tatil, yeme-içme, sinema-tiyatro tarafında azalan giderlerinden doğan bütçeyi bu tarafa aktarabilmeleri. Bu süre içinde Türkiye mobilya sektörünün de yüzde 30-40 bandında büyüdüğünü düşünüyoruz. Bizim büyümemizin sektörün üzerinde olmasının nedeniyse geçen yıl ocak ayında kalıcı olarak yapılan 10 puanlık KDV indirimi. Küçük rakiplerle aradaki fiyat farkı azalınca tüketici tercihini daha çok markalı mobilyacılardan yana kullandı. Bir de rakiplerimize göre bazı lokasyon eksiklerimiz vardı. Burada ciddi bayilik talepleri aldık. Yatakta büyüdük. E-ticarete önem verdik, WhatsApp satış hattı kurduk yani pandemide mağazalar kapalıyken de satışları sıfır geçmedik. İnşaatta proje yapamadık ama enerji tarafında yeni yatırımlarla birlikte ciddi bir büyüme sağladık. 4 yıl önce 4 olan tesisimiz bugün 17’ye ulaştı. 17 tesisin faaliyete girmesiyle birlikte enerjide gelirlerimizi ciddi artırdık. Çöp gazından, biyokütleden elektrik üreten ilk halka açık şirket durumuna geldik. Perakendede 2020’de hazirandan itibaren mobilya sektöründe çok ciddi bir talep patlaması yaşandı. Bodrum, Antalya gibi daha çok yazlık bölgelerde bayilikler artmaya başladı çünkü insanların tatil anlayışı değişti. Oteller yerine evlerde yerleşik düzene geçildi. Bir de inşaat gibi kötü giden sektörlerdeki yatırımcılar mobilya sektörünün büyümesiyle yatırımlarını bu alana kaydırdı. Dolayısıyla bize çok ciddi bayilik talepleri geldi. Sadece 2021 için 110 bayilik hedefimiz vardı, bunun önemli bölümünü gerçekleştirdik.

Pandemide en çok hangi sektörde kayba uğradınız?

İnşaat sektöründe 2020’de proje yapamadık, fakat şimdi orada bir hareketlilik gözlemliyoruz. İstanbul Yenibosna’da bir kentsel dönüşüm projemiz var. Bunu bu yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Burası rezidans, ofis ve açık AVM’yi içeren büyük bir alan, ekim kasım gibi lansmanına çıkmayı düşünüyoruz.

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021’de ertelediğiniz yatırımlar oldu mu?

Sadece inşaatla ilgili Yenibosna projemize yatırımı erteledik, çünkü inşaatta stok çoktu. Onun dışında Doğtaş’a 50 milyon TL, enerji tarafına da 100 milyon dolar civarında yatırım yaptık. İnşaat tarafında ise Senegal’de gerçekleştirdiğimiz projeyi Kenya’da da yapmak için Kenya Cumhurbaşkanıyla geçen hafta görüştük. Bu projenin teklifinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Ayrıca inşaatla ilgili 4-5 Afrika ülkesine daha verdiğimiz teklifler var. Bu teklifler pandemi nedeniyle biraz ertelendi ama o projelerden de ciddi geri dönüş bekliyoruz.

2021 sonu için planladığınız büyüme hedeflerini tutturabilecek misiniz?

Mobilya sektöründe bu yıl yüzde 70-75 bandında bir büyüme bekliyoruz. Bu büyümenin ilk çeyrekte yüzde 84 olduğunu gördük. İlk yarı planladığımız şekilde gidiyor. İkinci yarının da bu doğrultuda kapanacağını öngörüyoruz. Şu anda bir tek inşaatta gecikmemiz var, ama enerji ve mobilyada herhangi bir sapma beklemiyoruz. 2021 sonu için hedeflerimizi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Cirodaki paylarına göre sektörlerinizi sıralayabilir misiniz?

Yüzde 60 mobilya, yüzde 20 enerji, yüzde 15 inşaat, yüzde 5 civarında AVM.

Bu sıralamanın 5-10 yıl içinde değişmesini bekliyor musunuz?

Önümüzdeki 5 yıl içinde enerjinin payı artar. Ama mobilyanın her zaman birinci sırada olacağını öngörüyoruz.

Ana sektörünüz mobilyada son durumunuz nedir?

2020 sonu ciromuz 1 milyar TL. Bunun yüzde 15 civarını ihracat oluşturuyor. Yurt dışında pandemi nedeniyle bazı ülkelerde geç açılmalar olsa da bayilikler vermeye devam ediyoruz. Şu anda 30 ülkede 50 civarı Doğtaş, 15 civarı Kelebek mağazası bulunuyor. 2020 ihracatımız 15 milyon dolar civarındaydı. 2021 sonu hedefimiz ise 25 milyon dolar. Mobilyada 2021 sonu ciro hedefimiz 1 milyar 600- 1 milyar 700 milyon TL.

Toplam kaç mobilya mağazanız var?

Haziran itibarıyla tüm mobilya grubu olarak 399’u yurt içinde olmak üzere 453 mağazamız var. Bu yıl sonunda bayiliklerle birlikte toplamda 550’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu mağazaların yüzde 20’si perakende mağazası olarak bizim kendi işletmemiz.

Yurt dışındaki mağazalarınız hangi ülkelerde?

Türk Cumhuriyetleri’nden Kazakistan’a, Avrupa’dan Balkanlara hemen her bölgede varız. Afrika’da; Kenya, Uganda, Güney Afrika, Zambiya, Fas, Cezayir, Tunus’da varız ve şimdi Senegal’e açıyoruz. Kıbrıs’ta ve Senegal’de kendi şirketimizi kurduk. Senegal’de holding olarak mobilya fabrikası kuruyoruz, BİGA markasıyla üretim yapacağız. Yani bizim Afrika’da Senegal’de bir üretim üssümüz olacak. Oradan 15 ülkenin üye olduğu ECOWAS (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) bölgesine satış yapmayı düşünüyoruz. Şimdi Amerikan pazarına da giriyoruz. Amerika’da Doğtaş Kelebek olarak kendi şirketimizi kuruyoruz, perakendecilik yapacağız. Amerika’da kendi depomuzla, kendi mağazalarımızla perakendede büyümek istiyoruz.

Yurt dışında Senegal dışında başka fabrikanız planınız var mı?

Şu anda yok ama Afrika çok büyük bir pazar. Biz Afrika’da holdingin yeni kurduğu mobilya şirketimiz “D Africa Senegal Furniture” ve BİGA markasıyla büyümeyi sürdürüyoruz. Bunu holding olarak yapıyoruz çünkü holdingle de ilgili planımız var, 2023’te halka açmayı düşünüyoruz. Şimdiden çalışmaları başlattık.

Bunlar dışında mobilya tarafında devam eden yatırımınız var mı?

İnegöl’de bir lojistik merkezi kurduk. Çünkü mobilyada büyüme potansiyelimiz var. Kelebeği kitlesel yani herkesin ulaşabileceği bir marka yapmak istiyoruz. Dolayısıyla orada gideceğimiz daha çok alan var. Yeni lokasyonlar, yeni bayiliklerle büyümeyi sürdürüyoruz.

Enerjide pazardaki konumunuz nedir?

Enerjide Türkiye’nin 97 bin megawatt kurulu elektrik gücü var. Bunun 50 bin megawatt’ı yani yüzde 52’si yenilenebilir enerji. Bu yenilenebilir enerji kısmında bizim HES’lerimiz var. Biyo’ların payı toplam elektrik gücü açısından halen çok düşük, yüzde 3. Biyokütle ve biyogazın yenilenebilir enerji içindeki payı da yüzde 1,5. Her birimiz günde 1 kg çöp üretiyoruz. 80 milyon nüfuslu olduğumuz için Türkiye’den 80 bin ton günlük çöp çıkıyor. Bu günlük 80 bin ton çöpün işlenebilir bölümü 45 bin ton. Biz Biotrend grubu olarak bu işlenebilir 45 bin ton çöpün yüzde 20’sini işliyoruz. İşlenen çöpler bakımından Türkiye’de pazar lideri olduğumuzu söyleyebilirim. Yani dolayısıyla burada gidilebilecek çok alan var. Daha halen Türkiye’deki çöplerin yarısı değerlendirilemiyor.

Biotrend’le bu pazarın yüzde kaçını oluşturuyorsunuz?

Çöp gazında yüzde 20’yiz. Burada biz aslında elektrik üretiminin yanı sıra katı atık yönetimi yapıyoruz. Bu çöpler bizim sahamıza geldiğinde biz bu çöpleri ayrıştırıyor ve sanayiye geri kazandırıyoruz. Dolayısıyla bu projelere aslında “sıfır atık projeleri” diyebiliriz. Ayrıca burada yüksek ısı elde ettiğimiz için ısı ve buhar satışı planımız var. Yine elde ettiğimiz yüksek derecede ısı ve buharı seracılıkta kullanma planımız var. Şimdi Sivas’a çok büyük bir seracılık yatırımı yapıyoruz. Sivas’ta serada yetiştireceğimiz domatesleri Kanada’ya satmayı planlıyoruz. Ayrıca çöpün işlendikten sonra kalan bölümüyle de ciddi bir doğal gübre oluşuyor. Şimdi sırada bu gübre tesisini kurma planımız var. Enerjide yeni yatırımlarımıza bakarsak sayısı 18’e ulaşacak tesislerimizin 17’si faaliyete geçti. Bunlardan 15’i çöpten elektrik üretiyor. 2’si de biyokütle dediğimiz zirai atıklar ve orman atıklarının yakılarak elektrik elde edilmesi üzerine. Mesela Aydın’daki tesiste hem tarımsal atıkları hem zeytin çekirdeği gibi atıl atıkları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ezine tarafında da yine zirai atıklar ve orman atıklarını işlemeyi planlıyoruz. Bu projelerle ilgili biz Afrika’yla da, bazı Balkan ülkeleriyle de görüşmeler yapıyoruz.

Biotrend ile temiz enerji alanında yüzde kaç büyüme hedefliyorsunuz?

2020’de enerjide yeni tesisler tarafında çok ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Biotrend’in 2020 cirosu 245 milyon TL. 2021 sonu hedefimiz ise 600 milyon TL.

İnşaatta büyüme planınız nedir?

İnşaatta yurt içinde uygun projeler olursa kentsel dönüşüm projeleriyle ilgileniyoruz. Yurt dışında da Senegal’de yaptığımız lojistik merkezi, hal yeri projelerinin benzerini yapmak için Kenya başta olmak üzere 5 Afrika ülkesine teklif verdik. Orada büyümeyi düşünüyoruz. Çünkü Afrika’da avakado, ananas gibi ürünler tarlalarda çürüyüp gidiyor. Bunların toplanıp soğuk hava tesislerine alınması, toptan ve perakende satışları için hal yerleri gerekiyor. Biz o projelerle ilgileniyoruz. 2021 için inşaata 300 milyon TL’lik bir proje hedefi koyduk. Fakat Kenya’daki teklifimiz kabul olursa bu, 350 milyon dolarlık bir proje demek.

Önümüzdeki dönemde en çok hangi iş koluna odaklanacaksınız?

Üç sektörde büyümemizi sürdüreceğiz; mobilya yine bizim ana işimiz olacak, ikinci sırada enerjide ciddi büyüme planlarımız var, bir de inşaatta fırsatları kolluyoruz.

Mevcut dışında girmeyi düşündüğünüz yeni alanlar var mı?

Yok. Enerjide çeşitlemeye gitmeyi düşünüyoruz. Seracılığı diğer tesislerimize de yaygınlaştırarak bu alanda büyüyebiliriz. Gübre tesislerini çoğaltabiliriz.

Ortaklık, birleşme planları var mı?

Şu anda görüşme yaptığımız birileri yok ama daha sürdürülebilir bir büyüme için her sektörde stratejik veya finansal ortaklığa açığız.

“ÇÖP GAZI VE SIFIR ATIK PROJELERİNE KONSANTRE OLDUK”

20 KAT TALEP Biotrend’de halka arz büyüklüğümüz 750 milyon TL’ydi. Bunun 20 kat üzerinde talep geldi ve yaklaşık 300 bin bireysel yatırımcı ortak oldu. Çok başarılı bir halka arz oldu. Buradan elde edeceğimiz geliri de mevcut tesislerin verimliliklerinin artırılması, ayrıştırma, gübre, seracılık gibi yeni yatırımlar için değerlendiriyoruz. Bir de yüksek faizli olan borçlardan kısmi bir kapama yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmalar başladı.

BÜYÜME POTANSİYELİ Burada çok büyük bir büyüme potansiyeli var. Türkiye içinde yeni satın alma fırsatlarını takip ediyoruz, çöpten elektrik üreten tesislerden gelen teklifleri değerlendireceğiz. Ayrıca Biotrend kapsamında yeni yatırımlar için Afrika ve Balkan ülkelerinde takipteyiz. Biz enerjide sadece çöp gazı ve sıfır atık projelerine konsantre olmuş durumdayız. Burada büyümeyi sürdürüyoruz, başka enerji alanıyla ilgilenmiyoruz.

“AMERİKA PAZARINI TEST EDECEĞİZ”

LONDRA SIRADA Yurt dışında Doğtaş Kelebek yurt dışı bayilikleri veriyor. Burada bayiliklerle büyümeyi sürdüreceğiz. Türki Cumhuriyetler, Avrupa, Afrika… Şimdi Afrika’da, Amerika’da, Kıbrıs’ta kendi şirketimizi kurduk. Sırada Londra var. Perakendede mobilya markalarımızla yurt dışında büyümek istiyoruz.

HEDEF YÜZDE 20 Onun için de bu yıl yüzde 15 olan ihracatımızı önümüzdeki yıl yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. İnşaatta Afrika’da teklif verdiğimiz kamu projelerinden bilgi bekliyoruz. Enerjide Balkan ülkelerinde çalışmalar yapıyoruz. Bir de yine Afrika’da çöpten elektrik üretmek için oradaki belediyelerle görüşüyoruz.

YENİ PAZARLAR Girmediğimiz tek pazar vardı, Amerika. Amerika zor ama aynı zamanda çok büyük fırsatların olduğu bir pazar… Orada kendi perakende mağazalarımızla büyümeyi düşünüyoruz ama şu anda bunu 2 mağazayla test etmek istiyoruz. Orada kendi şirketimizi kurup yıl bitmeden New York ve New Jersey’de 2 mağaza açacağız. Ayrıca orada bir depo kurarak e-ticaretle Amazon üzerinden satış yapmayı planlıyoruz.

DOĞANLAR HOLDİNG’İN YOL HARİTASI

2021’de yüzde 100 büyüme hedefliyoruz. Grup olarak ciro hedefimiz toplam 3 milyar TL.

2020’de mobilyada yüzde 65’lik büyüme elde ettik. 2021 hedefimiz yüzde 75 büyüme.

2 mağazayla ABD pazarını test edeceğiz. Ayrıca bir depo kurarak e-satış planlıyoruz.

Perakendede AVM’de büyümeyi düşünmüyoruz. Mobilya, inşaat ve enerjide büyüyeceğiz.

Mobilya grubu toplam mağaza sayımız 453. 2021 yılı sonu hedefimiz ise 550.

Biyogaz ve biyokütlede 17 tesisimiz var. Biotrend çatısı altında temiz enerjide büyüyeceğiz.

İnşaatta yurt dışında Afrika’da lojistik merkezi müteahhitliğine odaklanacağız.

2023’te holdingi halka açmayı düşünüyoruz. Çalışmalara başladık.

Biotrend’in 2020 cirosu 245 milyon TL. 2021 sonunda 600 milyon TL’ye çıkaracağız.

Senegal’de mobilya fabrikası kurup BİGA markasıyla Batı Afrika’ya satış yapacağız.

“2025’TE EMEKLİ OLUYORUM”

“1 MİLYAR DOLAR CİRO” Aile anayasamızda emeklilik yaşı 61’di, 65 olarak revize edildi. 2025’te 65 yaşında emekli olacağım, yerime kardeşim Adnan Doğan geçecek. Aktif görevlerden çekileceğim ama aile meclis başkanlığım devam edecek. Emekli olduğumda hayalim grup olarak 1 milyar dolar ciroya ulaşmamız. Bunu da yine mobilya, enerji ve inşaatta büyüyerek yapacağız. Yeni sektörlere sıcak bakmıyoruz.

“ANAYASA GÜNCELLENİYOR” 30 yılı aşkın süredir aile anayasamız var. Bunu devamlı günümüze uyarlıyoruz. Şu anda sıkıntımız yok. 6 kardeş sektörler arasında iş bölümlerini yaptık. Üçüncü kuşağın 8 üyesi de çeşitli sektörlere dağılmış durumda. Aile üyelerinin her biri bir şirkette yönetim kurulu ve icra kurulu üyesi. Genel müdürlerin tamamı profesyonel. Aile daha çok denetim tarafında görev alıyor. Bu da başarıyı getiriyor.