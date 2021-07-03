Dolar, altın ve borsa bu hafta ne yaptı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,09, altının gram satış fiyatı yüzde 0,66, avro/TL yüzde 1,51, dolar/TL yüzde 0,38 değer kaybetti.

3.07.2021 09:49:000
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Dolar, altın ve borsa bu hafta ne yaptı?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.351,64, en yüksek 1.397,55 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,09 azalarak 1.376,67 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 kayıpla 498,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 azalışla 3.303,00 liraya geriledi. Geçen hafta 812,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 807,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 değer kaybederek 8,6980 liraya, avro da yüzde 1,51 azalarak 10,2930 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,08 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,30 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,34 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.

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