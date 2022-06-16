Döviz işlemlerinde kimlik tespiti için limit yükseldi

Banka ve finans kurumlarınca döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artışla 5 bin dolar seviyesine çıkarıldı.

16.06.2022 09:55:000
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Döviz işlemlerinde kimlik tespiti için limit yükseldi

Döviz işlemlerinde vergi kimlik tespitiyle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce Döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

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