Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2930 seviyesinden işlem görüyor.

11.09.2025 10:25:300
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,2720'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,4050'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9780'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 824 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 80 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 571 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor.

