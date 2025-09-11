Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2930 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,2720'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,4050'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9780'den satılıyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.
Altında son durum
Altının gramı yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 824 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 80 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 571 liradan satılıyor.
Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor.