Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enerji kaynaklı enflasyon baskılarını hafifletebileceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor.

10.11.2026 12:29:310
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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 661,54 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.831,04 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 26.558,57 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,3 yükselişle 52.052,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kazançla 8.322,69 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 artışla 19.978,81 puanda bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı sabah işlemlerinde yüzde 2'nin üzerinde gerileyerek 90 dolar seviyesine indi. Yakıt maliyetlerinin düşebileceği beklentisi hava yolu hisselerini desteklerken, Lufthansa'nın hisseleri yüzde 1,8, Air France-KLM'nin hisseleri yüzde 1,2 yükseldi.

Bununla birlikte Alman çip üreticisi Infineon, veri merkezleri ve enerji altyapısından gelen talebin desteğiyle 2027 mali yılında gelirlerinin yüzde 20'nin üzerinde artmasını beklediğini açıkladı. Şirketin hisseleri açılış işlemlerinde yüzde 3,1 değer kazandı.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak tüketici enflasyonu verileri, küresel piyasalarda yatırımcıların odağında bulunuyor.

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