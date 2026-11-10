Yapay zeka işin yapılış biçimini nasıl değiştirecek?

Yapay zeka ile birlikte iş dünyasında görev tanımları, yetkinlik ihtiyaçları ve organizasyon modelleri yeniden şekilleniyor.

İnsan ve yapay zekanın aynı problemi farklı perspektiflerden ele alarak birlikte karar ürettiği yeni çalışma modelleri, iş dünyasının geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.

AI İnsanın Yerine Mi Geçecek, Yoksa İşlerin Yapılış Biçimini Mi Değiştirecek?

Yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasında kullanım alanı hızla genişlerken, şirketlerin gündemindeki en önemli sorulardan biri de AI’ın insan emeğinin yerini alıp almayacağı. Ancak son dönemdeki gelişmeler, tartışmanın yalnızca “hangi işler otomatikleşecek?” sorusuyla sınırlı kalmaması gerektiğine işaret ediyor. CHRO Summit’te London School of Economics (LSE) Profesörü Prithwiraj Choudhury’nin gerçekleştirdiği sunumdan öne çıkan yaklaşımları değerlendiren Yenibiriş Genel Müdür Yardımcısı Esra Güler, yapay zekanın iş hayatındaki rolünün yalnızca otomasyon perspektifinden ele alınmaması gerektiğini söyledi.

Güler, Choudhury’nin insan ve AI arasındaki çalışma ilişkisini üç farklı model üzerinden ele aldığını belirterek, “Automation” modelinde AI’ın görevi insandan devraldığını, “Augmentation” modelinde insan ve AI’ın farklı görevleri üstlenerek birbirlerinin yetkinliklerini tamamladığını, “True Ensemble” modelinde ise insan ve AI’ın aynı probleme bağımsız biçimde yaklaşarak ortaya çıkan iki farklı perspektifin daha güçlü bir karar için bir araya getirildiğini aktardı.

Asıl Dönüşüm İnsan Ve AI’ın Birlikte Çalışmasında Başlıyor

Esra Güler’e göre iş dünyasındaki asıl dönüşüm, yapay zekanın insanın yaptığı bir görevi devraldığı noktadan ziyade, insan ve AI’ın birlikte değer üretmeye başladığı aşamada ortaya çıkıyor.

Güler şöyle konuştu:

“Asıl dönüşüm üçüncü noktada, yani insan ve AI’ın aynı probleme farklı perspektiflerden yaklaşarak birlikte daha güçlü bir sonuç ortaya koyduğu modelde başlıyor. Geleceğin meselesi yalnızca ‘AI hangi işleri ortadan kaldıracak?’ değil. Daha önemli soru, insan ile AI’ın birlikte çalışacağı işleri ve organizasyonları nasıl yeniden tasarlayacağımız.”

Güler, bu değişimin yalnızca teknoloji yatırımlarıyla sınırlı kalmayacağını, şirketlerin iş yapış biçimlerinden çalışanların yetkinliklerine, görev tanımlarından organizasyon modellerine kadar geniş bir dönüşümü beraberinde getireceğini vurguladı.

AI, Artık Sadece Görevleri Değil, Bilgi Ve Deneyimi De Temsil Edebiliyor

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte insan sermayesinin hangi ölçüde dijital olarak temsil edilebileceği sorusunun da gündeme geldiğine dikkat çeken Güler, LSE Business Review’da yayımlanan “Organisational digital twins are coming” başlıklı çalışmanın bu tartışmayı farklı bir boyuta taşıdığını ifade etti.

İnsan Sermayesinin Bir Bölümü Artık İnsanın Dışında Da Kodlanabilir

Bu gelişmelerin şirketler açısından çok daha kapsamlı soruları beraberinde getirdiğini belirten Esra Güler, insan sermayesinin tanımının da yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, “İnsan sermayesinin bir bölümü artık insanın dışında da ‘kodlanabilir’ hale geliyorsa, şirketlerde işin, yetkinliğin ve hatta liderliğin tanımı nasıl değişecek?” sorusunun önümüzdeki dönemin önemli gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

Bu dönüşümün insan kaynakları fonksiyonunu da doğrudan etkileyeceğini belirten Güler, şirketlerin yalnızca yeni teknolojileri kullanmaya başlamasının yeterli olmayacağını; çalışanların yeni çalışma düzenine hazırlanmasının ve organizasyonların bu yeni modele göre yeniden kurgulanmasının kritik hale geleceğini ifade etti.

Geleceğin Organizasyonları İnsan Ve AI’ın Birlikte Değer Ürettiği Yapılar Olacak

Güler, yapay zekanın iş dünyasındaki etkisinin önümüzdeki dönemde teknoloji kullanım oranlarından çok, şirketlerin organizasyonlarını nasıl yeniden tasarladığı üzerinden okunacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yakın geleceğin ana konusu yalnızca AI’ı iş süreçlerine dahil etmek olmayacak. Asıl mesele, süreçleri yeniden tasarlamak ve alışılagelmiş organizasyonel yapılardan, insan ve AI’ın birlikte değer ürettiği yeni organizasyon modellerine geçmek olacak.”