ATP'den 2026'nın 9 ayında 2,1 milyar lira net kar

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP), 2026'nın 9 ayında 2,1 milyar lira ana ortaklık net karı elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, 2026'nın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Gelirleri 5,6 milyar lira, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 4,1 milyar lira olarak gerçekleşen şirketin ana ortaklık net karı da 2,1 milyar liraya ulaştı. Gelirlerini reel bazda koruyan şirket, dönemi karlılık marjlarıyla tamamladı.

Tekrarlayan gelir sağlayan iş modelleri ve farklı coğrafyalara yayılan operasyonlar, şirketin 9 aylık performansını destekledi. Şirket, aynı dönemde yapay zeka, bulut bilişim ve karbon piyasalarına yönelik çözümlerine yatırım yapmayı sürdürdü.

Şirketin uluslararası büyümesinde restoran teknolojileri öne çıktı. Yılın ilk dokuz ayında ATP Zenia'nın kullanıldığı restoran sayısı 11 ülkede 4 bini aşarken, Sahra Altı Afrika'daki operasyonları 6 ülkede 800'ün üzerinde restorana ulaştı.

Şirket, yılın son çeyreğinde ATP AiX ve ATP FinX başta olmak üzere yapay zeka odaklı ürünlerini geliştirmeyi, ATP Zenia'nın uluslararası kullanımını yaygınlaştırmayı ve ATP GreenX'in sürdürülebilirlik teknolojileriyle Avrupa pazarındaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

ATP Capital portföyündeki şirketlerin büyümesini destekleyen ATP, ana faaliyet alanlarını tamamlayan yeni teknoloji ve iş modellerini değerlendirmeyi sürdürecek.

- "Operasyonel ve finansal açıdan istikrarlı performans sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, yılın 9 ayında operasyonel ve finansal açıdan istikrarlı performans sergilediklerini belirtti.

Operasyonel faaliyetlerden elde ettikleri ciroyu yüzde 13,2, FAVÖK'ü de yüzde 26,7 yukarı taşımayı başardıklarını aktaran Cinali, "Bu dönemde, ürün portföyümüzü yenilikçi teknolojilerle geliştirirken uluslararası müşteri ağımızı genişlettik." ifadesini kullandı.

Cinali, büyümelerinin kalıcılığı açısından, çözümlerinin farklı müşterilerde ve coğrafyalarda ölçeklenerek tekrarlayan gelir yaratma kapasitesini önemsediklerine dikkati çekerek, ürün geliştirme yatırımlarını, uluslararası pazarlardaki çalışmalarını ve ATP Capital'in portföyünü bu yaklaşım çerçevesinde yönettiklerini anlattı.

Yılın ilk 9 ayını, uluslararası müşteri sayılarının yurt içindeki müşteri sayılarına yaklaştığı bir yapıyla tamamladıklarını belirten Cinali, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde yurt dışı satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel bazda yüzde 39 artırdık. Farklı coğrafyalarda büyümeye yönelik çalışmalarımızın karşılığını, genişleyen müşteri ağımız ve artan yurt dışı satışlarımızla alıyoruz. Çok ülkeli operasyonlarımız ve müşterilerimizin kritik süreçlerinde kullanılan ürünlerimiz, çözümlerimizi yeni pazarlara taşımak için önemli bir deneyim sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye ve bu birikimi yeni iş birliklerine aktarmaya odaklanacağız."