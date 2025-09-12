Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Eylül 2025)

Altının gramı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 859 liradan işlem görüyor.

12.09.2025 09:55:090
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Eylül 2025)

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen altında 4 bin 829 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 859 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 138 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 805 liradan satılıyor.

Altının onsu güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 653 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,3690 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3240'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,3690 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,5660'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 56,1070'ten satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.

