Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Ekim 2025)

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 404 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 5 bin 470 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 260 liradan satılıyor.

Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulan altının onsu ise bugün 4 bin 78,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 4 bin 67 dolarda seyrediyor.

Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle altın fiyatlarında yükselişler görülürken artan risk algısı altın fiyatlarını destekliyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 41,8080 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,8470'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 41,8080 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 48,6320, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,9000 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9 seviyesinde seyrediyor.