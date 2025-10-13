“Üçüz Dönüşüm Hamlesi Başladı”

7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, bu yıl “Transformation-Technology-Trends” kelimelerine dem vuran The Nexttt temasıyla Çeşme’de düzenlendi.

Tuba İlze / [email protected]

Kamu ve özel sektörden 400’ü aşkın üst düzey yöneticiyi buluşturan Zirve’nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’nin artık üretim, ticaret ve rekabet anlayışında yeni bir döneme geçtiğini söyledi. “Dünya ekonomisinin yönünü artık sürdürülebilirlik ve dijitalleşme belirliyor” diyen Bolat, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün sadece üretim biçimlerini değil, ticaretin rotasını da değiştirdiğini vurguladı. “Artık küresel rekabet, ülkelerin yeşil ve dijital dönüşümdeki yetkinlikleri üzerinden şekilleniyor” dedi. Bakan Bolat, “ikiz dönüşüm” olarak tanımlanan bu sürece yerli dönüşüm boyutunu da eklediklerini belirterek, üçüz dönüşüm adını verdiğimiz bu modelle çevreye duyarlı üretimi, dijital teknolojilerle verimliliği ve yerli kaynaklarla kalkınmayı bir arada yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşümde finansman desteği

Ticaret Bakanı Bolat, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanında ihracatçılara güçlü destekler sunulduğunu açıkladı. “Bakanlık olarak 77 ayrı programla bütçemizin yüzde 60’ını ihracat desteklerine ayırıyoruz. İGE A.Ş.’nin 171 milyar liraya varan kefaleti ve Eximbank’ın 4 milyar dolara varan günlük reeskont kredileriyle ihracatçılarımızın yanındayız” dedi. Bakan Bolat, ayrıca Türk Eximbank’ın Dünya Bankası (IBRD) ile 1 milyar Euro’luk Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) ile 285 milyon dolarlık kredi anlaşmaları imzalandığını hatırlatarak, bu kaynakların özellikle karbon düzenleme mekanizmasından etkilenecek sektörlerdeki yatırımlar için kullanılacağını belirtti. Bakan Bolat, dijital dönüşümde Kolay İhracat Platformu (KİP) ve E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP)’in ihracatçılara rehberlik ettiğini hatırlattı. KİP’in bugün 143 bin kullanıcıya ulaştığını ve yapay zekâ tabanlı Akıllı İhracat Robotu ile firmalara pazar önerileri sunduğunu belirtti. E-KİP’in ise e-ihracat yapan firmalara adım adım eğitimler veren 12 modüllü bir sistem olduğunu açıkladı. Gümrüklerde ise dijitalleşme sürecinin hız kazandığını belirten Bolat, Tek Pencere Sistemi, Kağıtsız Gümrük Uygulamaları, MEDOS, Konteyner-Liman Takip Sistemleri ve yakında devreye alınacak BİLGE Gümrük Platformu ile işlemlerin hız, şeffaflık ve güven kazandığını söyledi.

Dijitalleşme tercih değil, zorunluluk





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı: Hedeflerinin dijitalleşen, yeşil dönüşümü başaran, inovasyonla fark yaratan bir Türkiye olduğunu belirterek, “Bu vizyona katkı sunan tüm liderleri, CEO’ları ve girişimcileri gönülden kutluyorum. Yapay zekadan veri ekonomisine, bulut sistemlerden otonom üretime kadar her alanda dijital kabiliyetini artıran ülkeler, küresel rekabette öne çıkıyor. Bugün artık mal ve hizmet akışının neredeyse her aşaması dijital sistemlerle yönetiliyor. Bu tablo bize açık bir mesaj veriyor: Üretimden lojistiğe, pazarlamadan müşteri deneyimine kadar her aşamada dijital kapasitemizi güçlendirmek zorundayız” diye konuştu. Gültepe, ihracatta uzun vadeli hedeflere ulaşmanın yolunun yeşil üretim ve inovasyondan geçtiğini belirterek, “Artık ticarette üründen çok, o ürünün üretiminde kullanılan teknolojiler belirleyici. İhracatçılarımızı geleceğin ticaret modeline hazırlıyoruz” dedi.