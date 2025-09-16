Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,3290 seviyesinden işlem görüyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,2960'tan tamamladı.
Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,3290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 48,7430'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,3750'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.
Altında son durum
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 892 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 885 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 194 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 26 liradan satılıyor.
Altının onsu güne yükselişle başlayarak 3 bin 689,45 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 685 dolardan işlem görüyor.