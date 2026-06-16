Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Haziran 2026)

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 428 liradan işlem görüyor.

16.06.2026 10:07:120
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Haziran 2026)

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,2 üstünde 6 bin 413 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 758 liradan, cumhuriyet altını da 42 bin 884 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 artışla 4 bin 317 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,2990 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,2900'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla 46,2990 seviyesinden işlem görerek önceki kapanışın hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 53,6650'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 62,0920'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor.

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