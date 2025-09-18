Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,3280 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2690'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,3280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,8620'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 56,3440'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 855 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 97 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 638 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından dün 3 bin 707,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının onsu, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 639 dolardan işlem görüyor.

