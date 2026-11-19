Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 50,4370 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,4540 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,4970'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 66,4880'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın daha güçlü faiz artırımlarına işaret eden açıklamaları varlık fiyatlarını yönlendiriyor.

Dün para politikalarında ilave sıkılaşma beklentileriyle dolar, diğer para birimleri karşısında değerlendi ve dolar endeksi 104 seviyesine yaklaşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi yeni günde ise jeopolitik risk algısının azalabileceği beklentileriyle yatay seyirle 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 62 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 3,13 düşüşle 6 bin 40 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 62 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 115 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 295 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,3 artışla 3 bin 735 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından gelen şahin mesajlar sonrasında doların değer kazanması ve yüksek faiz beklentileri nedeniyle altının ons fiyatı dün yüzde 3,2 gerileyerek 3.714 dolara indi.

Fed toplantı tutanaklarında enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için ilave faiz artışlarının gerekebileceği belirtildi. Bazı üyeler, gerekirse 25 baz puanın üzerinde artış yapılabileceğini ifade etti.