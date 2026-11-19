Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 11.477,41 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,49 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.513,90 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretlerinin varlığını korumasıyla karışık bir seyir izliyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı. Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı. Ayrıca yapay zeka yatırımları, tutanaklarda tartışma konusu olurken, hem enflasyonun hem de potansiyel finansal istikrarsızl��ğın bir tetikleyicisi olarak görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının sorunsuz olmasını sağlaması gerektiğine yönelik açıklamaları küresel piyasalarda risk iştahını destekleyen unsurlkar arasında yer alıyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesi, ABD'de ise kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.