Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Haziran 2026)

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 701 liradan işlem görüyor.

2.06.2026 10:39:360
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Haziran 2026)

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 617 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 6 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 910 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 1,2 değer kazancıyla 4 bin 538 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,9300 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,8970'ten tamamladı.

Dolar/TL saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,9300'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 53,5350'den ve sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 61,9470'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

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