Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Temmuz 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 46,6380'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,6950 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,3260'tan ve sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 62,2830'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 113 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 6 bin 48 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 bin 113 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 88 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 234 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 yükselişle 4 bin 72 dolardan işlem görüyor.