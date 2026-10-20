SAP CEO’su Klein: “Otonom işletme dönemi başladı”

SAP, Las Vegas’ta düzenlenen SAP Connect etkinliğinde kurumsal yapay zeka alanındaki yeni uygulamalarını ve müşteri deneyimlerini paylaştı.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Şirket, Joule Work, Joule Asistanları ve SAP Business AI Platform ile yapay zekayı şirketlerin temel iş süreçlerine entegre etmeyi hedefliyor. SAP CEO’su Christian Klein, “Otonom işletme dönemi başladı” diyerek dönüşümün yalnızca teknoloji kullanımından ibaret olmadığını, somut iş sonuçları üretmeye odaklandığını vurguladı. Klein, “SAP Business AI Platform üzerine kurulu Joule ve SAP Autonomous Suite ile Novartis, Morgan Foods, Nestlé ve PwC gibi kuruluşların tüm iş fonksiyonlarına yapay zekayı dahil ederek güvenilir ve somut iş sonuçları elde etmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Yüzde 20 verimlilik artışı

Kademeli olarak müşterilerin kullanımına sunulmaya başlanan Joule Work, çalışanların SAP çözümleriyle doğal dilde etkileşim kurmasını ve hem SAP hem de üçüncü taraf verileri üzerinden iş süreçlerini tamamlamasını sağlıyor.

Çözüm, yedi milyondan fazla veri alanını haritalayan SAP Knowledge Graph’tan yararlanarak verileri ilgili iş süreçleriyle ilişkilendiriyor. SAP’nin açıklamasına göre, şirket içinde 110 binden fazla çalışan tarafından kullanılan Joule Work, finans, insan kaynakları ve satın alma süreçlerinde yüzde 20 verimlilik artışı yarattı. Seçili müşteriler de çözümü gerçek iş ortamlarında kullanmaya başladı.

Joule Asistanları ise bilgi sunmanın ötesine geçerek mevcut veriler, yetkilendirmeler ve denetim kayıtları çerçevesinde operasyonel görevleri iş akışları içinde yürütebiliyor. Asistanların ne ölçüde bağımsız hareket edeceğini müşteri şirketler belirliyor. Sistem, üçüncü taraf yapay zeka çözümleri ve ajanlarıyla da entegre çalışabiliyor.

Satın almadan tahsilata uzanan kullanım alanları

Etkinlikte paylaşılan müşteri örnekleri, yapay zekanın farklı iş fonksiyonlarında nasıl kullanılmaya başlandığını ortaya koydu. Novartis Satın Alma Başkanı Christoph Buerki, SAP ile birlikte geliştirdikleri Joule Tedarik Asistanı’nın pilot uygulamasını kısa süre önce başlattıklarını söyledi. Buerki, hedeflerinin manuel ve zaman alan işleri yapay zeka ajanlarına devrederek satın alma profesyonellerinin stratejiye, tedarikçi ilişkilerine ve değer yaratmaya odaklanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Morgan Foods Finans Direktörü Steve Hankins ise şirketin yapay zeka ajanlarının kurumsal ölçekte kullanımı için teknik altyapısını hazırladığını aktardı. Hankins’e göre en büyük değişim, sorunlar ortaya çıktıktan sonra harekete geçilen modelden öngörüye dayalı yönetime geçiş olacak. Bu yapıda yapay zeka ajanları talep sinyallerini, stok seviyelerini ve tedarikçilerin durumunu daha hızlı ilişkilendirebilecek.

“Asıl gücümüz, yapay zeka ajanlarıyla birlikte çalışan insanlardan gelecek” diyen Hankins, tedarik zincirinin işlemesini sağlayan yaklaşık 1.000 çalışanlarının yetkinliklerini teknolojiyle güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Nestlé’de ise Joule ve Alacaklar Muhasebesi Asistanı, riskleri ve işin koşullarını dikkate alarak tahsilat çalışmalarını önceliklendirmek ve sonraki adımları önermek için kullanılıyor. Nestlé Global BT İnovasyon ve Kurumsal Mimari Başkanı Luca Dell’Orletta, bu yaklaşımın finans ekiplerinin değişen koşullara daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olduğunu söyledi.

PwC’nin odaklandığı alanlardan biri de faturalandırma. PwC Finansal İşler Direktörü, Kontrolör ve İş Hizmetleri Lideri Jill Notz, SAP Faturalandırma Asistanı’nın olası sorunların daha erken belirlenmesine katkı sağladığını belirtti. İki şirket, bu alandaki ortak çalışmalarını yeni kullanım alanlarına taşımayı hedefliyor.

Dış ticarette iş yükünü yüzde 50’ye kadar azaltma

SAP’nin açıkladığı yenilikler finans, tedarik zinciri, insan kaynakları, satın alma ve müşteri deneyimi süreçlerini kapsıyor.

Finans tarafında gelirlerin muhasebeleştirilmesi, raporlama ve dış ticaret uyumluluğu süreçlerinin otomatikleştirilmesi öne çıkıyor. Şirketin verdiği bilgiye göre, İthalat-İhracat Asistanı’nın ilk uygulamaları, dış ticaret sınıflandırmasına yönelik iş yükünü yüzde 50’ye kadar azaltıyor.

Tedarik zincirinde planlama, üretim ve lojistikteki kesintilere daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor. İnsan kaynaklarında yöneticilere iş gücü açıklarını kapatacak seçeneklerin belirlenmesinde, çalışanlara ise ihtiyaçlarına uygun yan hakların seçiminde destek sunuluyor.

Satın alma ekipleri sektörel kıyaslamalarla tasarruf fırsatlarını belirleyebilirken, müşteri deneyimi alanında yapay zeka destekli kampanyalar, teklif yönetimi ve iş akışlarıyla satış fırsatlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. SAP ayrıca üretim, perakende, emtia ticareti ve varlık yoğun sektörler için özel uygulamalar geliştiriyor.

Şirketler kendi yapay zeka ajanlarını geliştirebilecek

SAP Business AI Platform, şirketlere SAP ve üçüncü taraf platformlarda yapay zeka çözümleri geliştirebilecekleri ve bunların kullanımını yönetebilecekleri merkezi bir yapı sunuyor.

Joule Studio üzerinden kullanıcılar ve geliştiriciler, kod yazmayı gerektirmeyen araçlardan profesyonel geliştirme süreçlerine kadar farklı yöntemlerle yapay zeka ajanları oluşturabiliyor. Platformda 70’ten fazla yapay zeka modeli arasından seçim yapılabiliyor. SAP Business Data Cloud ve SAP Knowledge Graph ise bu ajanların kurumsal veriler ve iş süreçleriyle bağlantısını kuruyor.

Yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte denetim ve yetkilendirme de sistemin temel unsurları arasında yer alıyor. SAP LeanIX kapsamındaki SAP AI Agent Hub, kurum içindeki yapay zeka ajanları için merkezi envanter görevi görüyor. SAP, ISO/IEC 42001 sertifikalı yönetişim mimarisinin mevcut yetkilendirme mekanizmalarını ve denetlenebilir yapay zeka operasyonlarını desteklediğini belirtiyor.

SAP Signavio, SAP LeanIX ve SAP WalkMe çözümleri de süreç analizinden kullanıcıların yeni sistemlere uyumuna kadar dönüşümün farklı aşamalarında kullanılıyor.

Bulut ERP’ye entegre ödeme geliyor

SAP, etkinlikte ödeme çözümleri alanındaki yeni adımını da duyurdu. Bir SAP kuruluşu olan Tereina tarafından desteklenen SAP Pay, şirketin bulut ERP çözümüne entegre olarak sunuluyor.

SAP Pay ile faturaların vadesi geldiğinde ödeme ve mutabakat işlemlerinin aynı iş akışı içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Böylece manuel dosya yönetiminin ve harici süreçlere bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Tedarikçi riskleri sürekli izlenecek

SAP, yeni iş birlikleriyle yapay zeka uygulamalarının kapsamını da genişletiyor. Moody’s ile yapılan iş birliği kapsamında, tedarikçi risk takip verilerinin SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance çözümüne entegre edilmesi planlanıyor.

Bu entegrasyonla satın alma ekiplerinin tedarikçilerin finansal durumu, operasyonel riskleri ve düzenleyici statülerine ilişkin güncellenen bilgilere erişmesi hedefleniyor. Periyodik risk değerlendirmelerinden sürekli izlemeye geçilmesiyle Joule ajanlarının, iş sürekliliğini etkileyebilecek risk sinyallerini erken tespit ederek alternatifler önermesi amaçlanıyor.

ORO Labs ile genişletilen iş birliği ise satın alma süreçlerinin farklı kurumsal sistemler arasında koordinasyonuna odaklanıyor. SAP Ariba Procurement Orchestration çözümü, talep oluşturma, işlem yönetimi ve süreç takibini ortak bir yapı üzerinden birleştiriyor.