Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Temmuz 2026)

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 80 liradan işlem görüyor.

20.07.2026 10:13:200
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Temmuz 2026)

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 92 liradan tamamladı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 80 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 12 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 893 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 azalışla 4 bin 10 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,1840 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,1577'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,1840 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 53,9940'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,5750'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 100,7 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Anket sonucu: Piyasanın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon tahmini ne oldu?

Anket sonucu: Piyasanın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon tahmini ne oldu?

Darphane yılın ilk yarısında 9,8 milyondan fazla altın bastı

Darphane yılın ilk yarısında 9,8 milyondan fazla altın bastı

Türkiye'nin mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Yorum Yaz