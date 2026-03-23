Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Mart 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,2980'den tamamlamıştı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3300'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 51,1480'den, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 58,9350'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 94 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,4 altında 6 bin 400 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,8 azalışla 6 bin 94 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 410 liradan satılıyor.

ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin gevşeme öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin uzun süreceğine ilişkin endişeler tahvil, hisse senedi ve altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.