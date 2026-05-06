Penta Teknoloji'den 2026 yılı ilk çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde konsolide cirosunu 2025'in aynı dönemine göre yüzde 26 artırarak 8,7 milyar lira seviyesine yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde Penta Teknoloji'nin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 8,7 milyar liraya yükselirken, brüt karı da yüzde 32 artışla 668,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirket 93,2 milyon lira vergi öncesi kar elde ederken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 22 artışla 323,9 milyon lira seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı ise yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, dijital dönüşüm yatırımlarının ilk çeyrek sonuçlarına olumlu yansıdığını belirtti.

Erünsal, 35 yılı aşan deneyimleri, güven ve yenilik üzerine inşa ettikleri güçlü ekosistemlerinin katkısıyla dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye ile buluşturduklarını vurguladı.

Operasyonel yetkinliklerini sürekli geliştirerek sektördeki güçlerini pekiştirirken, işletmelerin ve tüketicilerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağladıklarını ve sektörün büyümesini desteklediklerini ifade eden Erünsal, şunları kaydetti:

"Satıştan tedarik zincirine, müşteri deneyiminden finansal süreçlere kadar tüm iş yapış biçimlerimizi akıllı teknolojilerle dönüştürerek verimliliğimizi artırıyoruz. Odaklı stratejimiz ve yatırımlarımızın katkısıyla 2026'ya istikrarlı bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki dönemde de finansal gücümüzü ve pazar etkimizi büyütürken, insanı merkeze alan kültürümüz ve stratejik ortaklıklarımızla ekosisteme kalıcı değer katmayı sürdüreceğiz."