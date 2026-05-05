Naturelgaz'dan bilanço değerlendirmesi var

Naturelgaz, 2026 yılının ilk çeyreğinde satış hacmini 134,6 milyon Sm3’e, net karını ise 558,2 milyon TL’ye çıkardı. Sürdürülebilir büyüme ivmesini koruyan şirket, yılın ilk çeyreğinde FAVÖK’ünü 996 milyon TL’ye, Esas faaliyet karını ise 886 milyon TL’ye yükseltti.

2025 yılının ilk çeyreğinde 620,1 milyon TL FAVÖK, 351,4 milyon TL net kar açıklayan şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde enflasyon düzeltmeleri yapıldıktan sonra FAVÖK’te %22,6 artış, net karda ise %21,4 artış gerçekleştirdi.

İlk çeyrek satışları içerisinde, şehir gazı iş kolunun payının yüksek olması nedeniyle, mevsim normallerinin üzerinde seyreden Şubat ayı sıcaklıkları toplam satışları negatif yönde etkiledi. Buna rağmen satış hacminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 artış sağlandı.

26.03.2026 tarihinde, 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını yapan şirket, 06.05.2026 tarihinde itibaren pay sahiplerine brüt 600 milyon TL kar payı dağıtılmasına karar vermişti.

‘Tedarik kanallarında sorun yaşamıyoruz’





Şirket’in 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan şunları söyledi:

“Ülkemize yakın coğrafyada yaşanan savaş, küresel petrol ve doğalgaz arzına önemli bir darbe vurmuş olsa da ülke olarak herhangi bir tedarik sorunu yaşamıyoruz. Maliyet kalemlerindeki fiyat artışlarının, faaliyet giderlerini artırdığı bu süreçte, tüm OPEX ve maliyet kontrolündeki başarılı uygulamalarımız sayesinde hedeflerimize uygun olarak performansımızı sürdürüyoruz. Satış hacmimizi doğrudan etkileyebilecek hava sıcaklıklarının da bazı aylarda mevsim normallerinin üstünde seyretmesine rağmen satış hacmimizi önceki yıla göre az da olsa artırma başarısını gösterdik. Şirketimizin başarılı finansal sonuçlar almasına katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, geçekleştireceğimiz temettü ödemelerinin yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum.”