Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 5 bin 780 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 5 bin 744 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 45 liradan, cumhuriyet altını 39 bin 700 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,8 azalışla 3 bin 525 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentinin güçlenmesiyle dolara talep artmaya devam ederken, bu durum altın fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

ABD’de bugün açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamalarının (PCE) varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, söz konusu verilerin beklentilerden iyi gelmesi durumunda altın fiyatları üzerinde satış baskısının artabileceğini söyledi.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,6777 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,6243 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,6777 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 55,4328'den, sterlin/TL yüzde 0,3 kayıpla 66,2841'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 104 dolar seviyesinde bulunuyor.