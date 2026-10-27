Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Ekim 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,12 üzerinde 49,7546'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,7874 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 artışla 55,6770'ten, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 66,4800'den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne yönelik ilgiyi artıracağı beklentisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 407 liradan işlem görüyor.

Dün 6 bin 447 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,67 üzerinde 6 bin 426 liradan tamamladı. Yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 407 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 562 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 46 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 4 dolardan işlem görüyor.