Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Haziran 2026)

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 590 liradan işlem görüyor.
Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 629 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 590 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 240 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,7 değer kaybıyla 4 bin 457 dolardan işlem görüyor.
Dövizde son durum
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,9550 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,9380'den tamamladı.
Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 45,9550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 53,4270'ten ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 61,8480'den satılıyor.
Dolar endeksi yatay seyirle 99,3 seviyesinde bulunuyor.