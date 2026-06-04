Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Haziran 2026)

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 608 liradan işlem görüyor.

4.06.2026 09:59:410
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Haziran 2026)

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 6 bin 552 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 6 bin 608 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 928 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 506 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,8 değer kazancıyla 4 bin 470 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,9750 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,9650'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 45,9750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,5230'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 61,8970'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

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