Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Ağustos 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,6250'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 47,7050 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 55,0150'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 64,2370'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,9 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Altında son durum

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 574 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 493 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 6 bin 574 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 783 liradan, Cumhuriyet altını da 42 bin 928 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki belirsizlikler altının onsu üzerinde etkili olmaya devam ederken ons altın bugün yüzde 1 artışla 4 bin 284 dolarda seyrediyor.