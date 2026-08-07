Avrupa borsaları, İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, İspanya hariç pozitif seyir izlerken, Orta Doğu'da kalıcı sakinliği sağlayacak anlaşmanın henüz sağlanamamasına rağmen, şirket bilançolarından gelen olumlu sinyaller yatırımcıların risk iştahını destekliyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmaya henüz varılamamasının etkisiyle yön arayışını sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa genelinde teknoloji ve telekomünikasyon hisseleri öncülüğünde yükselişler dikkat çekerken, açıklanan şirket bilançolarından alınan olumlu sinyaller ve bugün açıklanan makroekonomik veriler de fiyatlamaları destekledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi beklentileri karşılayarak aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda ise tahminlerin aksine yüzde 0,1 azaldı.

Öte yandan ülkede, dış ticaret dengesi haziranda 15,4 milyar avro fazla verdi. Piyasa beklentileri dış ticaret dengesinin 17,2 milyar avro fazla vermesi yönündeydi.

- Rusya'dan Ukrayna için ABD'ye istişare çağrısı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas, Avrupa Birliği'ne (AB), Fas ile olan sınırın güçlendirilmesi, bölgeye daha fazla personel ve ekipman gönderilmesi çağrısında bulundu.

Vivas, Sebte halkının üzgün, çaresiz, tedirgin, korkmuş ve endişeli olduğunu belirterek, 30-31 Temmuz'da yaklaşık 80 bin kişinin Sebte'ye girdiğini, İspanya hükümetinin resmi rakamının ise 75 bin olduğunu aktardı.

Bu gelişmelere ilave olarak ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda güncel durumu değerlendirerek, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya zamanında çok fazla silah ve mühimmat verdiğini savundu.

ABD olarak sadece Ukrayna'ya değil birçok ülkeye çok fazla silah ve mühimmat gönderdiklerini anlatan Trump, ihtiyaç duymaları halinde bunların bazılarını geri alabileceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev de ABD'ye Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine odaklanma çağrısında bulunarak, "Amerikan müzakerecilerinin yapıcı fikirleri varsa, bunları istişare etmeye her zaman hazırız." dedi.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 659 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 10.887 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 26.243 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 53.767 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.713 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 20.139 puanda bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yatırımcıların ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını ifade etti.