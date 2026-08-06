Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Haziran'da geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,7 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden düşük olması dikkati çekti.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 1,5 ile Finlandiya, yüzde 1,2 ile Romanya ve yüzde 1,1 ile Almanya'da gerçekleşti.

En fazla artış ise yüzde 2,5 ile Lüksemburg, yüzde 1,7 ile Portekiz, yüzde 1,5 ile Hırvatistan ve İsveç'te ölçüldü.

Haziranda, yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 6,6 ile Romanya, yüzde 0,3 ile Avusturya, yüzde 0,1 ile Belçika ve Almanya'da düşerken, Lüksemburg'da yüzde 8,3, İsveç'te yüzde 7,2 ve Bulgaristan'da yüzde 7,1 artış gösterdi.