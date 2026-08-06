New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 54.426,85 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 7.713,79 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,36 azalarak 26.268,84 puana geriledi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin haber akışı yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde "güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu" söyledi.

Bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Veri depolama şirketi Western Digital, bellek teknolojisine yönelik güçlü talebin etkisiyle üç aylık dönemde gelirinin yüzde 44 arttığını, karının ise yaklaşık 11 katına çıktığını bildirdi. Güçlü finansal sonuçlarına rağmen şirketin hisseleri açılışta yüzde 17'nin üzerinde değer kaybetti.

Sandisk'in hisseleri de üç aylık dönemde gelirindeki artışa rağmen gelecek çeyreğe ilişkin gelir tahmininin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla yüzde 13'ün üzerinde düştü.

Çip hisselerinde de düşüş görülürken, Intel, Advanced Micro Devices (AMD) ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyan yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler takip ediliyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 199 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak piyasa beklentisinin üzerinde kaydedildi.