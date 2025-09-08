Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Eylül 2025)

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 771 liradan işlem görüyor.

8.09.2025 10:24:340
Altının gramı, cuma günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2630 liradan, avro 48,3970 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 41,2610 liradan alınan dolar, 41,2630 liradan satılıyor. 48,3950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,3970 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,2510, avronun satış fiyatı ise 48,5010 lira olmuştu.


