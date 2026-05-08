Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Mayıs 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 45,2940'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 45,3650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 53,3300'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 61,6940'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 6 bin 827 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 905 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 348 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 250 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 733 dolardan işlem görüyor.