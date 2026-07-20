Dünyanın en büyük konteyner gemileri artık Safiport güvencesinde olacak

Safiport Derince, Çin’den yola çıkan yeni nesil Süper Post Panamax STS vinçleriyle STS filosunu iki katına çıkarıyor. Eylül’de gelecek RTG vinçlerle birlikte kapasitesini 1,5 milyon TEU’ya yükseltecek olan Safiport, Marmara’nın en büyük limanı olma unvanını pekiştiriyor.

29 Mayıs 2026 tarihinde Çin’in Dalian Limanı’ndan Fan Zhou 7 isimli gemi ile yola çıkan 4 adet yeni nesil Süper Post Panamax Gemi Yükleme-Boşaltma Vinci (STS), planlamaya göre 11 Ağustos 2026 tarihinde Safiport’a ulaşacak.

Yeni nesil STS vinçleri, mevcut vinçlerimizden 11 metre daha yüksek ve 5 metre daha uzun olacak. Bu özellikleriyle, Türkiye limancılık sektöründe hizmet verecek en büyük konteyner vinçleri arasında yer alacak ve ULCV (Ultra Large Container Vessel) sınıfındaki dünyanın en büyük konteyner gemilerine yüksek verimlilikle hizmet verebilecek teknik altyapıya sahip olacak.

Bu yatırımla birlikte Safiport’un STS vinç filosu 2 katına çıkacak. Eylül ayında gelecek olan 12 adet RTG vinçle birlikte 1.500.000 TEU kapasiteye ulaşılacak konteyner operasyonlarında operasyonel esneklik ve hizmet sürekliliği önemli ölçüde güçlenecek ve çok daha yüksek verimlilik sağlanacak.

Her biri binlerce ton ağırlığındaki bu mühendislik yapıları; yüksek kaldırma kapasitesi, gelişmiş otomasyon sistemleri ve modern güvenlik teknolojileriyle limanımızın ekipman parkına önemli bir güç katacak.

Safiport Derince, güçlü altyapısı, sürekli yatırımları ve modern ekipman parkıyla müşterilerine daha hızlı, daha verimli ve daha güvenli hizmet sunmaya; Türkiye’nin dış ticaretine ve limancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yeni nesil vinçler, daha güçlü altyapı, daha yüksek kapasite ve daha verimli operasyonlarla Safiport, Marmara’nın en büyük limanı olma özelliğini, pekiştiriyor.