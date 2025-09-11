TIME'ın 'En İyi 1000 Şirket' listesine Türkiye'den 6 şirket girdi

TIME dergisi ve araştırma şirketi Statista'nın iş birliğiyle hazırlanan, dünyanın en prestijli iş dünyası listelerinden biri olan "Dünyanın En İyi Şirketleri" listesi yayımlandı. Bu yıl, Türkiye'den tam 6 şirket bu önemli listeye girmeyi başardı.

Bu prestijli sıralama, şirketlerin sadece finansal performansına değil, aynı zamanda çalışan memnuniyeti, finansal performans ve sürdürülebilirlik verileri gibi kapsamlı kriterlere göre belirlendi. Türk şirketlerinin bu çok yönlü değerlendirmeden başarıyla geçmesi, onların yalnızca ekonomik büyüklükleriyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve insan odaklı yaklaşımlarıyla da küresel standartlarda olduğunu gösteriyor.

Listede yer alan Türk şirketleri ve sıralamaları şu şekilde:

Sabancı Holding (131. sıra)

Koç Holding (161. sıra)

Turkcell (219. sıra)

THY (314. sıra)

Türk Telekom (441. sıra)

Zorlu Holding (501. sıra)

Listede yer alan ilk 20 şirket ise şu şekilde sıralandı

1-) Nvidia Corp (ABD)

2-) Microsoft (ABD)

3-) JPMorgan Chase (ABD)

4-)Alphabet (ABD)

5-)Amazon (ABD)

6-)Meta (ABD)

7-) Volkswagen Group (Almanya)

8-) BBVA (İspanya)

9-) Airbus (Hollanda)

10-) Cigna Corporation (ABD)

11-) DBS Bank (Singapur)

12-)llianz (Almanya)

13-) Ford (ABD)

14-) Nike (ABD)

15-) Novo Nordisk (Danimarka)

16-)Booking Holdings (ABD)

17-) Mastercard (ABD)

18-) Deutsche Telekom (ABD)

19-) Schneider Electric (Fransa)

20-) General Motors (ABD)