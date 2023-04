Dünyanın en pahalı caddeleri açıklandı: Türkiye'den hangi cadde listede?

Dünyanın en pahalı caddesi 21 bin 76 euro yıllık kira ile New York 5.Cadde. Hong Kong'daki Tsim Sha Tsui 15 bin 134 euro ile ikinci, Milano'daki Via Montenapoleone 14 bin 547 euro ile üçüncü sırada.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield, "Dünya Geneli Ana Caddeler" raporunu yayımladı.

Dünyadaki en güçlü alışveriş caddelerinde mağazaların son üç yıllık süreçte salgın ve ekonomik belirsizliğe rağmen güçlü bir direnç gösterdiğini ortaya koydu.

Üç yıl sonra yeniden yayımlanan raporda, Kovid-19 salgını ve arkasından gelen ekonomik belirsizlik, toplu kapanma, seyahat kısıtlamaları ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların perakende sektörünü durağanlığa itmesine karşın, müşterilerini yeni bir düzeyde anlayan ve onlarla oldukları yerde buluşup çok kanallı yöntemlere geçiş yapan markaların başarılı olarak geleceği yakaladığı vurgulandı.

Dünyanın en güçlü caddelerindeki en iyi kentsel perakende satış noktalarına odaklanılan raporda, salgın ve ekonomik belirsizliğe rağmen pandemi sonrasındaki 3 yıllık süreçte bu konumların çok güçlü bir direnç gösterdiğine işaret edildi.

Raporda ele alınan noktaların çoğunda toparlanma gözlemlenirken özellikle lüks perakendecilerin tercih ettiği birkaç önemli konumdaki kiralar, 2019'daki salgın öncesi seviyelerini de aştı. Rapora göre, markalar küçülme ya da format değiştirme operasyonlarına rağmen geleceğe yönelik adımlar atmayı sürdürüyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde (EMEA) Cushman & Wakefield'ın temsil ettiği perakende işlemlerinin yüzde 75'inin yeni kiralamalardan oluşması küresel perakendecilik sektörünün aktif olduğunun en büyük göstergesi oldu.

Dünyanın en pahalı 5 destinasyonlarında zirvede New York Beşinci Cadde var

Raporda dünya genelinde sınıfının en iyisi olan ve çoğu durumda lüks sektörlerle bağlantılı olan merkez noktalardaki birincil kiralar dikkate alındı. Buna göre, kiralar bakımından dünyanın en pahalı destinasyonu New York'un Beşinci Caddesi olurken, Hong Kong'daki Tsim Sha Tsui ve Milano'daki Via Montenapoleone ikinci ve üçüncü olarak sıralandı.

Zirvede yer alan New York Beşinci Cadde'de kiralar metrekare için yıllık 21 bin 76 avro iken, Tsim Sha Tsui'de 15 bin 134 avro, Via Montenapoleone'de ise 14 bin 547 avro oldu. Bir önceki raporda üçüncü sırada yer alan Londra'nın New Bond Caddesi dördüncülüğe gerilerken Paris'teki Şanzelize Caddesi ise beşinci sırada yerini aldı.

New Bond Caddesi'nde metrekare için yıllık kiralamalar 14 bin 346 avro iken Şanzelize Caddesi'nde ise metrekare başına yıllık ortalama 11 bin 69 avrodan kiralamalar yapılıyor. Listede en büyük değişimleri yaşayanlar ise Oslo'daki Nedra Slottsgate ve Varşova'daki Nowy Swiat destinasyonları oldu. Bir önceki raporda 27'inci sırada yer alan Nedra Slottsgate 23'üncü basamağa yükselirken Nowy Swiat ise 32'ncilikten 36'ncılığa indi.

İstiklal Caddesi'nde kiralar salgın sürecinde yüzde 26 geriledi

Dünya çapında 47 caddenin incelendiği araştırmada İstanbul'dan İstiklal Caddesi yer aldı. 47 ana cadde içerisinde listenin 30'uncu basamağında bulunan İstiklal Caddesi'nde yıllık ortalama metrekare başına kiralama tutarı 1.175 euro olarak açıklandı.

Araştırmaya göre Kovid-19 döneminde İstiklal Caddesi'nde kiralar Türk Lirası cinsinden yüzde 26'ya kadar düşüş gösterse de sonrasında çok net bir biçimde toparladı ve yıllık değişim yüzde 11 oldu. İstiklal Caddesi, salgın öncesinde açıklanan bir önceki raporda da 30'ncu basamakta yer alıyordu.

ABD'de kiralar güçlü toparlandı

Rapora göre, küresel perakende konumlarında kiralar salgın öncesine göre yüzde 13 geriledikten sonra toparlandı ve düşüş oranını yüzde 6'lara kadar çıkardı. Bölgesel olarak ele alındığında ise Kıta Amerika’sında kiralar, salgın sürecinde yüzde 7 geriledikten sonra günümüzde yüzde 15 artış yönünde seyrediyor.

Avrupa ve EMEA bölgesinde ise yüzde 11'lik düşüşü gören kiralamalar günümüzde salgın öncesine göre yüzde 8 düşüşte. Araştırmada incelenen bir diğer bölge olan Asya Pasifik'te yüzde 17 ile salgın sürecinde en büyük düşüş yüzdesini yaşayan kiralamalar hafif toparlanarak yüzde 12 düşüş seviyesinde seyretti.

Araştırmanın "İzlenecek Trendler" bölümünde ise perakende satışlarda yaşanan toparlanma, tüketici güveni, küresel turizmin etkisi ve lüksün gücü olarak sıralandı. Ayrıca salgın sürecinde artan e-ticaret satışlarının pandemi sonrasında ivmesini koruyup koruyamayacağı sorusuna işaret edilirken e-ticaret satışlarının 2022 yılında 2021 yılına göre yavaşladığını, ancak salgın öncesi seviyelerin üzerinde kaldığını gösteriyor.

Lüks tüketime yönelik talep ve lüks mallar pazarı güçlü şekilde toparlandı

Perakende satışlarındaki toparlanmanın hızı ve kapsamında ise dünya genelinde büyük farklılıkların görüldüğü hatırlatılan raporda, son birkaç yılda, salgın kaynaklı bastırılmış talep ve yüksek kişisel tasarruf oranlarının satın alma oranlarını beklenenden yüksek seviyelere taşıdığı ifade edildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, tüketici güven seviyelerinin küresel olarak bu yüzyılın en düşük seviyelerinde olmasına karşın enflasyonun istikrarlı hale gelmesi ve düşüşe geçtiğine dair ibareler oluştuğunda, tüketici güveninin yeniden yükseleceği düşünülüyor.

Her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken büyük şehirlerdeki perakendeciler için her zaman önemli olan turizm sektöründe, salgın sırasında sınırların kapatılması ve hareketlilik kısıtlamalarından ağır darbeler alındığı hatırlatıldı. Ülkelerin çoğunun artık sınırlarını yeniden açmasına ve ziyaretçilerin önündeki engelleri kaldırmasına rağmen turizm rakamlarının en erken 2023 yılı sonuna kadar bu seviyelere dönmesi beklenmiyor.

Salgın başlangıcında perakendenin diğer segmentlerine paralel olarak düşen lüks tüketime yönelik talep ve lüks mallar pazarının güçlü bir şekilde toparlandığına değinilen raporda, bazı perakendecilerin kendilerini salgın öncesinden daha iyi bir konumda bulduğu ifade edildi.