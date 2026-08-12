E-ticaret 10 yılda 3 kat büyüdü

Türkiye’de internet kullanımındaki artış, tüketici alışkanlıklarını da kalıcı biçimde dönüştürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin oranı son 10 yılda yüzde 20,9’dan yüzde 60’a yükseldi. Böylece internetten alışveriş yapanların oranı yaklaşık üç katına çıkarken, e-ticaret Türkiye’de giderek daha geniş bir tüketici kitlesinin günlük alışveriş davranışına yerleşti.

Son üç ay içinde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin oranının yüzde 48,3 olarak gerçekleşmesi de dijital alışverişin yalnızca belirli dönemlerde kullanılan bir kanal olmaktan çıktığını gösteriyor. Verileri değerlendiren TOBB E-ticaret Meclis Üyesi ve ideasoft CEO’su Sinan Akdal, tüketici tabanındaki genişlemenin e-ticaret ekosisteminin geleceği açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

10 Yıllık Değişim, Tüketici Alışkanlığındaki Kalıcı Dönüşüme İşaret Ediyor

E-ticaretin ulaştığı noktayı yalnızca işlem hacmi ya da işletme sayısı üzerinden değerlendirmemek gerektiğini belirten Akdal, internetten alışveriş yapan tüketici oranındaki değişimin Türkiye’deki dijital dönüşümün doğrudan göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Akdal, “İnternetten alışveriş yapanların oranının yüzde 60’a yükselmesi, e-ticaretin Türkiye’de her geçen gün daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığını ve büyümesini istikrarlı biçimde sürdürdüğünü gösteriyor. Bundan 10 yıl önce internet üzerinden alışveriş yapan her beş kişiden biriyken bugün her 10 kişiden 6’sının bu kanalı kullanıyor olması, tüketici davranışındaki dönüşümün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. E-ticaret artık tüketicinin hayatında tamamlayıcı bir kanal değil, alışveriş deneyiminin doğal parçalarından biri” dedi.

Akdal’a göre bu değişim, işletmeler açısından da e-ticarete bakışın yeniden şekillenmesini beraberinde getiriyor. Dijital kanallarda varlık göstermek, yalnızca yeni müşterilere ulaşmanın değil; tüketiciyi anlamanın, fiyatlama kararlarını yönetmenin ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmanın da önemli bir parçası haline geliyor.

Fiyat, Dijital Tüketicinin Kararında Belirleyici Hale Geliyor

TÜİK araştırmasında teknoloji ürünü satın alırken tüketicilerin en fazla önem verdiği kriterin yüzde 89,3 ile fiyat olması da e-ticaretin önümüzdeki dönemine ilişkin önemli ipuçları veriyor. Dijital kanalların tüketiciye daha fazla karşılaştırma imkanı sunması, fiyat şeffaflığını ve rekabeti işletmeler açısından daha kritik hale getiriyor.

Akdal, fiyatın öne çıkmasının tüketicinin satın alma kararındaki değişimi de gösterdiğini belirterek, “Fiyatın teknoloji alışverişinde yüzde 89,3 ile açık ara en önemli kriter olması tesadüf değil. Tüketici artık satın alma kararını vermeden önce dijital kanallarda araştırıyor, alternatifleri karşılaştırıyor ve fiyatları daha kolay takip ediyor. Bu durum işletmeler açısından rekabeti yalnızca ürün ve hizmet çeşitliliği üzerinden değil, doğru fiyatlama ve doğru zamanda doğru teklif sunabilme kapasitesi üzerinden de şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.

E-Ticaretin Sınırları Ürün Satışının Ötesine Taşınıyor

TÜİK araştırmasının ortaya koyduğu bir diğer önemli gelişme ise dijital kullanımın yalnızca fiziksel ürün alışverişiyle sınırlı kalmaması. Son üç ay içinde internet üzerinden eğitim veya öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranının yüzde 22,9’a yükselmesi, dijital hizmet ve içerik ekonomisinin de büyüyen bir alan olduğunu ortaya koyuyor.

Bu gelişmenin önümüzdeki dönemde e-ticaretin kapsamını daha da genişleteceğini belirten Akdal, “İnternet üzerinden eğitim ve öğrenme faaliyetlerinin yüzde 22,9 seviyesine ulaşması, tüketicinin dijital ortamı yalnızca ürün satın almak için değil, hizmet ve içerik tüketmek için de daha yoğun kullandığını gösteriyor. Eğitimler, dijital yayınlar, yazılımlar ve çevrimiçi hizmetler gibi dijital ürünlerin e-ticaret ekosistemindeki ağırlığının önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz” dedi.

Yeni Dönemde Daha Fazla Veri, Daha Hızlı Karar

İnternetten alışveriş yapan tüketici kitlesinin genişlemesi, işletmelerin dijital ticaretteki rekabet biçimini de değiştiriyor. Tüketicinin daha fazla seçeneğe, daha fazla bilgiye ve daha fazla karşılaştırma imkanına sahip olması; işletmeler açısından müşteri deneyimi, fiyatlama, stok yönetimi, kişiselleştirme ve kampanya performansı gibi alanlarda daha verimli karar alma ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Akdal, e-ticaretin önümüzdeki dönemini yalnızca kullanıcı sayısındaki artışın değil, teknolojinin ticaret süreçlerine daha fazla entegre olmasının belirleyeceğini ifade ederek. “E-ticaretin önümüzdeki aşamasında işletmeler için dijitalde bulunmak tek başına yeterli olmayacak. Veriyi anlamlandırabilmek, tüketici davranışını doğru okuyabilmek ve değişen talebe hızlı yanıt verebilmek belirleyici olacak. Yapay zeka destekli ticaret uygulamaları, veri odaklı karar alma süreçleri ve güçlü dijital altyapılar, işletmelerin hem operasyonel verimliliğini hem de rekabet gücünü artıran temel unsurlar haline gelecek” diyerek sözlerini tamamladı.