e-ticaretin elektronik cüzdanları, fiziki alışverişlerde de kullanılacak

Hepsipay uygulamasıyla herhangi bir fiziksel mağazada ya da kasada alışveriş için ödeme yaparken elektronik cüzdan hesabı geçerli olacak.

Hepsiburada Genel Müdürü Nilhan Onal, Hepsiburada uygulamasındaki elektronik cüzdanın farklı alışveriş noktalarında ödeme yapmak için de kullanılabileceğini belirterek, "Herhangi bir kasada ya da mağazada bizdeki hesabınızdan ödeme yapabileceksiniz. Sadece internet alışverişinde değil, fiziksel mağazada ödeme yaparken de alışverişlerinizde geçerli olacak." dedi.

Türkiye'nin e-ticaretteki büyümesinin devam ettiğini ve büyüme oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığını ifade eden Onal, "e-Ticaret, yarının ekonomisinin anahtarı. Tüketicinin inanılmaz bir ilgisi var. Biz de esnaf ve KOBİ'lerin, e-ticarete adım atmak isteyen girişimcilerin işlerini büyütmelerini sağlamak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Finansal teknolojiler, e-ticaretin de belkemiği. e-Ticareti iyi kargo çözümleri ve satın alma gücünü pekiştiren uygulamalar geliştirir. Biz de HepsiJET ile ülkemizdeki ilk 5 kargo şirketinden biriyiz. Öte yandan finansal çözümlerimizi diğer platformlardan alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin de hizmetine sunmaya başlıyoruz" dedi.

Onal, oluşturdukları finansal teknoloji çözümlerinin tüketicilere pek çok fayda sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüketiciler farklı internet sitelerinde alışveriş yaptıklarında, yakında Hepsiburada’da oluşturdukları kullanıcı adlarını o sitelerde de kullanabilecekler. Hiçbir bilgi girmeden, kredi kartı bilgilerini paylaşmadan kolaylıkla alışverişlerini bir 'tıkla' tamamlayabilecekler. Hepsipay’i kullanarak herhangi bir kasada ya da mağazada bizdeki hesabınızla ödeme yapabileceksiniz. Sadece internet alışverişinde değil, fiziksel olarak yapacağınız alışverişlerde de geçerli olacak."

Tüketicilerin satın alma gücünü artırıyoruz

Tüketicinin satın alma gücünü pekiştiren çözümler geliştirdiklerine dikkati çeken Onal, "'Şimdi al sonra öde' olabilir, değişik bankalardan kredi almak olabilir, her konuda tüketici ihtiyaçlarını çözeceğiz. Alışveriş kredisi alabilirsiniz, nakit alabilirsiniz, her şekilde bu ihtiyaçları çözmeye hazırlanıyoruz." dedi.

Onal, kendi finansal teknolojilerini geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"HepsiFinansal ile ürettiğimiz bu teknolojileri bütün partnerlerimiz ve satıcılarımıza sağlayacağız. Tüketiciler, onların internet sitelerinde tek 'klikle' oradaki satış noktalarından alışverişlerini ödeyebilecekler. Müşterilerimize sunduğumuz alım gücünü artıran çözümleri de sadece Hepsiburada platformu üzerinden değil, iş ortaklarımızın internet satış kanallarında ve fiziksel mağazalarında kullanabilecekler. Elektronik cüzdanlarına aldıkları kolay kredilerle tüketicilerimize satın alma avantajı sağlayacağız ve alım güçlerini destekleyeceğiz. 'Şimdi al sonra öde' gibi çözümlerle kendilerine destek olacağız."

Hepsiburada'nın elektronik cüzdan uygulamasının artık farklı alışveriş noktalarında da kullanılabileceğini aktaran Onal, "Hepsiburada uygulamasında Hepsipay cüzdanı var, artık bu cüzdan sadece Hepsiburada'da değil, tüm Türkiye'de geçerli olacak. Elektronik cüzdanınızın içindeki 'Şimdi al sonra öde' kredinizi, nakit kredinizi ya da tüketici kredinizi Türkiye'deki tüm mağazalarda, geçerli internet sitelerinde kullanabileceksiniz. Cüzdanınızdaki parayı isterseniz fiziksel mağazalardaki pos cihazlarından okutabileceksiniz ya da Hepsiburadanın dışındaki web sitelerindeki alışverişinizde kolaylıkla ve güvenle kullanabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka uygulamalarımızı diğer şirketler de kullanıyor

Onal, yürüttükleri AR-GE çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, "Yapay zekayı ve son günlerde çıkan ChatGPT'yi kullanıyoruz. Örneğin, rota optimizasyonuyla tüketiciye giderken benzin kullanımını yüzde 8 azaltan patentli uygulamamız var. Satıcılarımıza hangi ürünlerin daha iyi satabileceğini gösteren yapay zekaya dayalı uygulamalarımız bulunuyor. Bir sonraki alışverişiniz için neleri tercih edebileceğinizi gösteren 'Senin İçin Seçtiklerim', 'Sana Özel Fırsatlar' gibi yapay zekayla çalışan uygulamalarımız var. Bütün bu çözümlerimizi perakendedeki diğer şirketlerle de paylaşıyoruz ve onların da faydalanmasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin güçlü olmasının önemine dikkati çeken Onal, 100 bin aktif satıcıyla çalıştıklarını söyledi. Onal, yurt dışı yatırımlarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Azerbaycan ve İsrail gibi bölge ülkeleriyle testler yapmaya başladık. Türkiye'nin ihracatına önümüzdeki günlerde ve yıllarda çok önemli katkılar sunacağımızı biliyoruz. Azerbaycan ve İsrail'de HepsiGlobal app'imizi (uygulama) açtık, testlerimize başladık. Emin adımlarla ilerliyoruz. Farklı dillerde farklı para birimlerinde hizmet vermeye başladık. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz Azerbaycan ve İsrail'den. Kendi satıcı Türk iş ortaklarımızı kullanarak buradaki büyümeye ve Türk ekonomisine katkı sağlamaları için elimizden geleni yapacağız."

Hepsiburada'nın bir kadın tarafından kurulduğunu ve bir kadın tarafından yönetildiğini vurgulayan Onal, "41 bin kadın girişimcimiz var. 190 kadın kooperatifiyle çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 5 bin kadın girişimci bulup yetiştirmeye çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de kadınları ve kadın kooperatiflerini, gerek akikten bilezik yapsın gerek salça yapsın gerek evinde başka bir üretim yapsın, hepsini davet ediyoruz. Deprem bölgesinde Hepsiburada sözümüz var, 10 bin girişimci çıkaracağız, 5 bin kadın girişimci yetiştireceğiz" dedi.