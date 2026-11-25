Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), daha çevreci soda külü üretimi için WE Soda'ya 8 yıl vadeli 250 milyon dolara kadar teminatlı kredi sağlayacağını duyurdu.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, banka, dünyanın en büyük soda külü üreticilerinden biri olan WE Soda'ya finansman sağlayacak ve finansman, şirketin Türkiye'deki bağlı ortaklıklarından Kazan Soda'nın kapsamlı yatırım programı için kullanılacak.

Bu kapsamda EBRD, Türkiye'de daha çevreci soda külü üretimi için WE Soda'ya 250 milyon dolara kadar 8 yıl vadeli teminatlı kredi sağlayacak.

Taahhüt edilen finansman, şirketin mevcut faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini, verimliliğini ve dayanıklılığını artırmayı amaçlayan yatırımlarda kullanılacak.

Bu yatırımlar arasında arıtılmış kentsel atık suların yeniden kullanılması, kapalı devre soğutma sistemlerinin kurulması, üretim süreçlerinde kullanılan malzemelerin geri kazanılarak yeniden kullanılması ve ürün taşımacılığının kara yolundan demir yoluna kaydırılması için yeni bir demir yolu bağlantısının yapılması yer alıyor.

Program kapsamında ayrıca daha yüksek katma değerli sodyum bikarbonat türlerinin üretimine yönelik pilot tesisler kurulacak.

Yatırımların, özellikle su kıtlığına maruziyeti azaltarak ve dışarıdan satın alınan malzeme ve enerji kullanımını düşürerek Kazan Soda'nın dayanıklılığını ve rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

WE Soda, Türkiye ve ABD'de doğal soda külü üretim tesisleri işletiyor. Şirket, Türkiye'deki üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini dünya genelindeki müşterilerine ihraç ediyor.

Soda külü, cam üretiminin yanı sıra deterjan, kimyasal madde, su arıtma ve baca gazı arıtımı gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan temel bir hammadde niteliği taşıyor.