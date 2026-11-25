Türkiye’de enflasyon ve zayıflayan talep koşulları, şirketlerin yeni dönem bütçelerini daha dikkatli hazırlamasını gerektiriyor. TÜİK verilerine göre Eylül 2026’da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 29,73 olarak gerçekleşirken, İSO Türkiye İmalat PMI aynı dönemde 47,9’a geriledi. Bu tablo, şirketlerin ciro artışını gerçek büyümeden ayırmasını ve bütçe hedeflerini daha sağlam göstergeler üzerinden oluşturmasını gündeme taşıyor.

Valor Kurucu Ortağı Sefa Karaca, yalnızca TL bazında ciro artışına bakılarak yapılan değerlendirmelerin şirketlerin gerçek performansını olduğundan farklı gösterebileceğini belirterek, “Bütçedeki büyüme oranının hangi varsayımlara dayandığını açıkça göstermek gerekiyor. Fiyat artışı, yeni müşteri ve satış hacmi birbirinden ayrıldığında şirketin büyümek için neye ihtiyaç duyduğu da daha net ortaya çıkıyor” dedi.

Fiyat Artışı, Satış Hacmiyle Karıştırılmamalı

Bir şirketin cirosu yükselirken sattığı ürün miktarı, aktif müşteri sayısı veya müşterilerin satın alma sıklığı gerileyebiliyor. Özellikle yazılım ve abonelik iş modellerinde fiyat güncellemeleri, müşteri kaybının ya da kullanım daralmasının gelir üzerindeki etkisini bir süre görünmez kılabiliyor. Karaca, bu nedenle şirketlerin yönetim raporlarında fiyat değişimlerini, satış hacmini, müşteri kazanımını ve ürün karmasını ayrı ayrı takip etmesi gerektiğini söyledi. Genel enflasyon oranının her şirketin faaliyetlerine doğrudan uygulanmasının gerçek büyümeyi ölçmek için yeterli olmadığını belirten Karaca, sektörel fiyat hareketlerinin ve şirketlerin kendi pazar dinamiklerinin de hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

2027 Bütçelerinde Katkı Karı Öne Çıkıyor

Büyümenin yalnızca satış rakamlarıyla değerlendirilmesinin kaynak planlamasında yanıltıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Karaca, 2027 bütçelerinde ürün ve müşteri bazında katkı karının da yakından izlenmesini önererek sözlerini şöyle tamamladı:

“Satışları korumak amacıyla uygulanan indirimler, artan hizmet maliyetleri ve uzayan ödeme vadeleri, cirodaki artışın şirketin finansal performansına nasıl yansıdığını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle şirketlerin satış hedeflerinin yanında hangi ürün ve müşteri gruplarının karlılık yarattığını da değerlendirmesi önem taşıyor.

Talep Düşerse Nakit İhtiyacı Nasıl Değişecek?

Bütçe hazırlığında yalnızca hedeflenen büyümeye değil, beklentilerin altında kalan satışların yaratacağı etkilere de odaklanılması gerekiyor. Talebin öngörülen seviyeye ulaşmaması durumunda hangi giderlerin uyarlanabileceği ve işletme sermayesi ihtiyacının nasıl değişeceği önceden hesaplanmalı. Şirketler ciro, müşteri sayısı, satış hacmi ve katkı karını birlikte değerlendirerek büyümenin niteliğini daha doğru analiz edilebilir. Bu yaklaşım, şirketlerin kaynaklarını gerçek değer yaratan faaliyetlere yönlendirmesine ve 2027 bütçelerini daha gerçekçi varsayımlar üzerine kurmasına yardımcı olacaktır.”