Ege Yapı GYO’dan ilk çeyrekte güçlü performans

Yeni yatırımlara hazırlanan Ege Yapı GYO, ilk çeyreği güçlü finansal sonuçlarla kapattı. Şirket üç ayda 520 milyon lira kar açıkladı.

8.05.2026 12:17:000
Ege Yapı GYO, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü finansal sonuçlara imza attı. Şirket, yılın ilk üç ayında 520,7 milyon TL net kâr elde ederken, satış gelirlerini 2,17 milyar TL seviyesine taşıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre kaydedilen güçlü artış, şirketin operasyonel verimliliğini ve sürdürülebilir büyüme performansını ortaya koydu.

2026’nın ilk çeyreğinde şirketin brüt kârı 697,3 milyon TL, esas faaliyet kârı ise 603,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Pay başına kazanç 2,60 TL seviyesine ulaşırken, finansal sonuçlar etkin maliyet yönetimi ve güçlü satış performansının yansıması olarak öne çıktı.

Özkaynak Yapısı Güçlenmeye Devam Ediyor

31 Mart 2026 itibarıyla Ege Yapı GYO’ nun toplam varlıkları 7,5 milyar TL seviyesine ulaşırken, özkaynak büyüklüğü 2,4 milyar TL’ye yükseldi. Yıl sonuna göre kaydedilen artış, şirketin güçlü bilanço yapısını destekleyen önemli göstergeler arasında yer aldı.

Şirketin stok büyüklüğü ise 4,8 milyar TL seviyesine ulaşarak devam eden ve planlanan projelerle birlikte proje geliştirme kapasitesindeki büyümeyi ortaya koydu. Bu gelişme, önümüzdeki dönem gelir potansiyeline ilişkin olumlu görünümü destekledi.

‘İlk çeyrek sonuçları, disiplinli yönetim anlayışımızın göstergesi’


EgeYapı GYO Mali İşler Direktörü Halil Görkem Sokullu, 2026 yılının ilk çeyreğinde elde edilen sonuçların, operasyonel güç ve disiplinli finansal yönetim anlayışının bir göstergesi olduğunu kaydederek, “Satış gelirlerimizde ve kârlılığımızda yakaladığımız büyümeyi sürdürürken, özkaynak yapımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle stok tarafındaki büyüme, proje geliştirme kapasitemizin ve önümüzdeki dönem gelir potansiyelimizin güçlü olduğuna işaret ediyor. 2026 yılı boyunca da sürdürülebilir büyüme, verimlilik ve yatırımcılarımıza uzun vadeli değer yaratma odağımızı korumayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

