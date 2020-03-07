Eğitim Teknolojileri Zirvesi 7 Mart'ta

Türkiye’de alanında ilk ve tek olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin 7.si, 7 Mart 2020’de gerçekleşecek. Bu yılki tema: Sürdürülebilir İnovasyon.

İlk kez 2014 yılında düzenlen zirvenin amacı; alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek çeşitli panel ve çalıştaylara ev sahipliği yapmak ve bu vesileyle katılımcı öğretmenleri; yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar etmek. Her yıl yaklaşık 2 bin öğretmeni ağırlayan zirve, eğitim teknolojileri alanında çok çeşitli uygulama deneyimi sağlarken, aynı zamanda öğretmenlerin üretkenliklerinin arttırılması ve yaratıcılıklarının gelişmesi için onlara ilham kaynağı da oluyor.

Bu yılki tema: Sürdürülebilir İnovasyon

Her yıl farklı bir tema ile ilerleyen zirvenin bu yılki başlığı; “Sürdürülebilir İnovasyon”. Zirvenin ana konuşmacısı ise Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun eski Genel Direktörü İrina BOKOVA. Bokova; direktörlük görevi sırasında oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de öncülük etmiş bir isim.

Açılış Sürprizi: Kaan SEKBAN

Renkli açılış şovlarıyla her yıl bir farklılık yaratan zirvenin, bu yılki sürprizi ise; ünlü komedyen Kaan Sekban. Sabah erken saatlerde Sekban'ın gösterisi ile başlayacak zirve, eğitim ve teknoloji alanında çalışmalar yapan 100’ün üzerine değerli konuşmacıyı ağırlayacak. Katılımcılar, gün boyu sürecek söyleşi ve atölyelerin yanı sıra, teknolojinin önde gelen firmaları ve öncü kurumlar tarafından oluşturulan deneyim alanlarında da kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Yapay zeka, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, robotik, stem, sanal ve artırılmış gerçeklik, uzaktan öğrenme, kuantum öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branş bazında teknoloji entegrasyonu ve dijital vatandaşlık gibi atölye başlıkları yer alan zirvede, öğretmenlerin gelişimi yanında kurumların ihtiyaçları olan ve öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan eğitim teknolojileri ürünleri, yabancı dil programları, akıllı tahtalar, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ürünleri, tabletler, robot teknolojileri, STEM ürünleri, dronelar ve interaktif eğitim çözümleri de sergilenecek.

E-Öğrenme Pazarı, 2023 sonuna dek 200 milyon doları aşacak

Zirve ile ilgili konuşan zirve koordinatörü Işıl Boy Ergül; “teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte yaşamımızın daha da karmaşıklaşıp hızlandığına dikkat çekerek, gerçek ve gerçek olmayanın ayırt edilmesinin gittikçe zorlaştığını, duygusal tepkilerin rasyonel düşüncenin önüne geçtiği bir dönemde bilimin daha da önem kazandığını belirtti.

Türkiye çapında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye e-öğrenme pazarının 2023 yılının sonuna kadar 200 milyon doların üzerine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Ergül; 2019-2023 döneminde teknoloji hizmetlerinde yıllık %13,4'lük, içerik hizmetinde ise yıllık %8,8'lik büyüme oranı beklendiğine dikkat çekti.

Dünya eğitim teknolojileri pazarı, 2024 yılına dek 34,1 milyar dolara ulaşacak

Dünya çapında yapılan başka bir araştırmanın sonucuna göre ise küresel eğitim teknolojisi pazarının 2024 yılına kadar %15,4'lük yıllık büyüme oranı göstereceği ve 34,1 milyar dolarlık gelire ulaşacağı tahmin ediliyor.