Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Nisan ayında 102,2 olan ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 103,7'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Nisan ayında 102,2 olan ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 103,7'ye yükseldi.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 4 artarak 91,1, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalarak 117,4'e gerilerken perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artışla 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 artışla 92,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.