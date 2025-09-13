Elon Musk Grok'ta 500 kişiyi işten çıkarıp "Uzman Eğitmen" kadrosuna odaklanacak

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, Grok'un veri açıklama ekibindeki 500'den fazla çalışanını işten çıkardı.

Business Insider'ın haberine göre, şirketin "genel yapay zekâ eğitmeni" pozisyonlarını sonlandırıp, "uzman eğitmen" kadrosunu genişletme kararı aldığı belirtildi. Çalışanlara gönderilen e-postada, "İnsan verisi çalışmalarımızı gözden geçirdikten sonra, uzman yapay zekâ eğitmenlerimizin büyümesini hızlandırmaya karar verdik. Bu stratejik değişiklik, genel yapay zekâ eğitmeni pozisyonlarına olan ihtiyacımızı ortadan kaldırdı." ifadeleri yer aldı.

İşten çıkarılan çalışanlara, kontratlarının bitişine ya da 30 Kasım'a kadar maaşlarının ödeneceği, ancak şirket sistemlerine erişimlerinin aynı gün sonlandırılacağı bildirildi. Ekibin Cuma öğleden sonra 1.500'den fazla üyesi varken, akşam saatlerinde bu sayının 1.000'in altına düştüğü görüldü.

xAI, aynı gece X platformunda yaptığı bir paylaşımla, uzman yapay zekâ eğitmeni kadrosunu "10 kat büyütmeyi" hedeflediğini duyurdu.